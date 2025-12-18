 Aller au contenu principal
La commission mexicaine de la concurrence déclare que Google ne peut pas imposer l'utilisation d'Android aux fabricants d'appareils mobiles
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 19:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformule en bulletin d'information)

La commission mexicaine de la concurrence a déclaré jeudi qu'elle avait résolu une affaire concernant un manque de concurrence sur le marché des systèmes d'exploitation mobiles résultant de pratiques commerciales liées à Android.

* Dans le cadre de cette décision, la commission a accepté les engagements de Google de supprimer les restrictions contractuelles qui empêchaient les fabricants d'appareils mobiles de produire et distribuer librement des appareils utilisant des systèmes d'exploitation autres qu'Android.

* Cette décision fait suite à des mesures correctives similaires acceptées par les autorités de la concurrence d'autres pays concernant les contrats Android de Google, selon le communiqué.

* Les fabricants d'appareils seront plus libres de concevoir et vendre des produits dotés d'autres systèmes d'exploitation, ce qui permettra de réduire les coûts liés aux différentes configurations technologiques.

* Les développeurs de logiciels bénéficieront d'un écosystème plus ouvert qui encourage l'innovation et les nouvelles applications, selon la Commission.

* La Commission a déclaré qu'elle contrôlerait le respect des règles et qu'elle exercerait son autorité sur les marchés numériques pour enquêter sur les pratiques qui restreignent le choix des consommateurs.

