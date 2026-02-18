 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Commission européenne donne son feu vert à l'acquisition de Goldman Sachs TFI par ING Group
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 15:21

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Goldman Sachs TFI (Pologne) par ING Group (Pays-Bas).

L'opération concerne principalement les marchés de la gestion d'actifs.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

ING GROUP
24,8950 EUR Euronext Amsterdam +1,72%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank