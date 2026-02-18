Après le meurtre de Quentin Deranque, le RN pousse son avantage face à une LFI affaiblie

Le président du Rassemblement national et eurodéputé, Jordan Bardella, le 9 février 2026 au Parlement européen à Strasbourg ( AFP / FREDERICK FLORIN )

En pointe pour dénoncer La France insoumise depuis le meurtre de Quentin Deranque, le Rassemblement national pousse son avantage pour affaiblir un rival en vue des prochaines élections et parachever sa dédiabolisation aux dépens du mouvement de Jean-Luc Mélenchon.

En politique, la justice passe par les élections. Jordan Bardella l'a rappelé mercredi, après avoir instruit le procès à charge de LFI et de Jean-Luc Mélenchon, qui ont selon lui "des comptes à rendre" pour la mort du jeune militant nationaliste lynché à Lyon le 12 février.

D'autant plus que deux assistants parlementaires du député LFI Raphaël Arnault - fondateur du groupe antifasciste la Jeune Garde - font partie des suspects interpellés.

"Les Français seront seuls juges dans l'isoloir et dans l'urne", a déclaré sur CNews et Europe 1 le président du RN, appelant pour l'occasion "à mettre en place un cordon sanitaire" contre LFI "en vue des futures élections".

A commencer par les municipales, pour lesquelles il prône désormais un "tout sauf LFI" au soir du premier tour, le 15 mars, là où les Insoumis seront "en capacité de remporter des municipalités".

Au-delà de cette échéance, M. Bardella se projette aussi vers 2027, pointant "le danger que représente Monsieur Mélenchon, en vue de la prochaine élection présidentielle", et espérant le même "front commun" pour "faire en sorte que LFI ne se retrouve pas au pouvoir".

- l'épouvantail et son "bras armé" -

"Nous n'entendons pas faire une élection présidentielle dans un climat de désordre, de tension et de violence", a insisté plus tard le patron du parti à la flamme lors d'une conférence de presse. Présentant son mouvement comme "le meilleur bouclier pour protéger les Français de la multiplication des violences", il a souhaité mettre "hors d'état de nuire ceux qui veulent déstabiliser le débat démocratique".

L'épouvantail Insoumis est donc plus que jamais un argument de campagne, repris à l'unisson par les cadres du RN. Parfois sans nuance, comme le député Philippe Ballard affirmant mardi sur franceinfo que "LFI fait tout pour provoquer une guerre civile en France", ou son collègue Laurent Jacobelli proclamant sur TF1 que "l'extrême gauche est le nouveau fascisme".

Le coeur de ces critiques se concentre évidemment sur les liens entre LFI et la Jeune Garde, au coeur des suspicions dans l'enquête sur le meurtre de Quentin Deranque. M. Bardella a même qualifié le groupement - dont la dissolution prononcée en juin 2025 fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat - de "bras armé" du parti mélenchoniste, "sur le modèle des milices paramilitaires des années 1930".

Une comparaison osée pour le chef d'un parti souvent ramené à son histoire, puisant ses racines dans les mouvements d'extrême droite de l'après-guerre. Sans oublier ses liens plus récents avec des groupes comme le GUD ou le Bloc identitaire.

- image ultra lissée -

Mais aujourd'hui, le RN assure avoir coupé les ponts avec ces soutiens devenus infréquentables. "Nous n'avons aucun lien avec ces gens-là", certifie M. Bardella, martelant sa volonté de dissoudre les "organisations d'ultragauche" comme celle "d'ultradroite" s'il devait accéder au pouvoir.

Mieux encore, "le Rassemblement national et son prédécesseur (le Front national, ndlr) n'ont jamais appelé à la violence en politique", a-t-il soutenu, bien que le fondateur du parti à la flamme, Jean-Marie Le Pen, fut en son temps adepte du coup de poing - et condamné en 1998 pour violences sur la maire socialiste de Mantes-la-Jolie.

Le dauphin de Marine Le Pen se place ainsi en continuateur de l'oeuvre de sa patronne, qui a méthodiquement lissé l'image du parti depuis qu'elle en a repris les rênes à son père en 2011. "C'est le combat de sa vie, depuis 15 ans elle a complètement écarté tous ceux qui pouvaient frayer avec les extrêmes", a souligné le député Franck Allisio mardi sur franceinfo.

Reste que le discours demeure bien plus sévère à l'encontre de l'ultragauche, que M. Bardella et Mme Le Pen entendent "traiter comme des organisations terroristes".

Dans le même temps, leur alliée Marion Maréchal a prétendu, mardi sur BFMTV et RMC, que "la violence d'extrême droite est dérisoire par rapport à la violence d'extrême gauche".

L'historien Nicolas Lebourg, l'enseignante en sociologie politique Isabelle Sommier et Xavier Cretttiez, professeur en sciences politiques ont aussitôt relevé que, depuis 40 ans, le nombre de morts imputés à l'ultradroite est beaucoup plus important que ceux imputés à l'ultragauche.