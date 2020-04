Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Commission européenne autorise l'aide de la France à Renault Reuters • 29/04/2020 à 17:50









PARIS, 29 avril (Reuters) - La Commission européenne a annoncé mercredi approuver l'octroi à Renault RENA.PA de la garantie de l'Etat français sur cinq milliards d'euros de prêts afin d'atténuer l'impact économique de l'épidémie de coronavirus. Cette garantie, déclare dans un communiqué Margrethe Vestager, la vice-présidente de l'exécutif communautaire, "aidera le groupe Renault à obtenir des liquidités dont il a besoin en urgence à cause de l'impact de l'épidémie de coronavirus". Le ministre de l'Economie et des Finances français, Bruno Le Maire, avait déclaré vendredi que l'Etat travaillait à un projet de prêt de cinq milliards d'euros à Renault, qui a dû interrompre la quasi-totalité de sa production en Europe. (Marc Angrand)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +7.89%