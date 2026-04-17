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La Commission européenne attribue un contrat cloud de 180 millions d'euros à quatre fournisseurs européens
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 10:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission européenne a attribué vendredi un appel d'offres de 180 millions d'euros (212 millions de dollars) pour des services souverains d'informatique en nuage à quatre fournisseurs européens pour une période de six ans, dans le cadre d'une initiative visant à réduire la dépendance de l'Union européenne à l'égard des technologies extra-européennes.

Le contrat a été attribué au luxembourgeois Post Telecom, à l'allemand StackIT, à l'unité de centre de données du français Iliad, Scaleway, et au belge Proximus PROX.BR .

En outre, Post Telecom fait appel à ses partenaires OVHcloud

OVH.PA et CleverCloud, tandis que Proximus dirige un consortium composé de Mistral AI, Clarence et Thales TCFP.PA et de la coentreprise de centres de données S3NS de Google Cloud

GOOGL.O .

(1 $ = 0,8488 euros)

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