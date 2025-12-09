 Aller au contenu principal
La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust sur Google
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 13:02

La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust officielle afin de déterminer si Google a enfreint les règles de concurrence de l'UE en utilisant le contenu des éditeurs web, ainsi que le contenu téléchargé sur la plateforme de partage de vidéos en ligne YouTube, à des fins d'intelligence artificielle (" IA ").

L'enquête examinera notamment si Google fausse la concurrence en imposant des conditions générales abusives aux éditeurs et aux créateurs de contenu, ou en s'accordant un accès privilégié à ce contenu, désavantageant ainsi les développeurs de modèles d'IA concurrents.

Teresa Ribera, vice-présidente exécutive a déclaré : " Nous enquêtons pour déterminer si Google a imposé des conditions générales abusives aux éditeurs et aux créateurs de contenu, tout en désavantageant les développeurs de modèles d'IA concurrents, en violation des règles de concurrence de l'UE. "

