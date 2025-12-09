La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust sur Google
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 13:02
L'enquête examinera notamment si Google fausse la concurrence en imposant des conditions générales abusives aux éditeurs et aux créateurs de contenu, ou en s'accordant un accès privilégié à ce contenu, désavantageant ainsi les développeurs de modèles d'IA concurrents.
Teresa Ribera, vice-présidente exécutive a déclaré : " Nous enquêtons pour déterminer si Google a imposé des conditions générales abusives aux éditeurs et aux créateurs de contenu, tout en désavantageant les développeurs de modèles d'IA concurrents, en violation des règles de concurrence de l'UE. "
Valeurs associées
|313,7200 USD
|NASDAQ
|0,00%
