La Commission européenne a approuvé plusieurs acquisitions par Brookfield
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 13:00

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Luminace Aggregator, Karta DevCo et Luminace TF Aggregator aux États-Unis par Temasek Holdings de Singapour et Brookfield Asset Management du Canada.

L'opération porte principalement sur le développement d'installations solaires et de batteries, ainsi que sur la fourniture d'autres solutions de ' décarbonisation en tant que service ' aux États-Unis et au Canada.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.

Valeurs associées

BROOKFIELD RG-A
63,590 CAD TSX +0,92%
