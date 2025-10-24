La Commission européenne a approuvé plusieurs acquisitions par Brookfield
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 13:00
L'opération porte principalement sur le développement d'installations solaires et de batteries, ainsi que sur la fourniture d'autres solutions de ' décarbonisation en tant que service ' aux États-Unis et au Canada.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.
Valeurs associées
|63,590 CAD
|TSX
|+0,92%
A lire aussi
-
L'explosion d'une voiture piégée dans une zone commerciale et des valises abandonnées dans les rues alimentent une "psychose collective" à Guayaquil (sud-ouest), affirme dans un entretien à l'AFP Aquiles Alvarez, maire de cette ville, la plus violente d'Equateur. ... Lire la suite
-
Catherine Connolly, députée indépendante de gauche et favorite, vote à l'élection présidentielle irlandaise à Galway. Au bureau de vote, un assesseur lui montre une affiche que des élèves ont réalisée pour elle. Largement en tête des sondages, Catherine Connolly, ... Lire la suite
-
Le président russe Vladimir Poutine a estimé jeudi que les sanctions adoptées par Washington contre le secteur pétrolier russe étaient "sérieuses" mais sans "impact significatif" sur l'économie du pays.
-
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu vendredi matin par le roi Charles III au château de Windsor, avant une rencontre avec le Premier ministre Keir Starmer et des alliés de l'Ukraine pour discuter notamment de livraisons d'armes de longue portée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer