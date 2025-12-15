La Commission européenne a approuvé la création d'une entreprise entre Hangcha et Manitou
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 12:45
L'opération porte principalement sur la fabrication de batteries lithium-ion pour chariots élévateurs électriques.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que la position combinée des entreprises sur le marché résultant de l'opération envisagée est limitée.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
Valeurs associées
|19,7600 EUR
|Euronext Paris
|+0,61%
