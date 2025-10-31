La Commission européenne a approuvé l'acquisition de 365.bank par KBC
L'opération concerne principalement les marchés slovaques de la banque de détail et de la banque d'entreprise.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
Valeurs associées
|104,3500 EUR
|Euronext Bruxelles
|+1,71%
