La combinaison de médicaments IDEAYA contre le cancer de l'œil atteint l'objectif principal de l'essai à un stade intermédiaire ou avancé

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(Ajout de détails aux paragraphes 2-3)

IDEAYA Biosciences IDYA.O a déclaré lundi que son médicament contre un type de cancer de l'œil avait atteint l'objectif principal d'un essai de stade intermédiaire à avancé, après avoir montré une amélioration de la survie des patients sans progression de la maladie, ce qui a entraîné une hausse de 39,2 % de ses actions dans les échanges de pré-marché.

Le médicament, le darovasertib, en association avec le Xalkoride Pfizer ( PFE.N ), a amélioré la survie d'une durée médiane de 6,9 mois, contre 3,1 mois pour les autres thérapies choisies par l'investigateur de l'essai.

Cinq réponses complètes, c'est-à-dire la disparition de tous les signes détectables du cancer, ont été observées dans le groupe traité par l'association darovasertib.