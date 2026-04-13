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La combinaison de médicaments IDEAYA contre le cancer de l'œil atteint l'objectif principal de l'essai à un stade intermédiaire ou avancé
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 12:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2-3)

IDEAYA Biosciences IDYA.O a déclaré lundi que son médicament contre un type de cancer de l'œil avait atteint l'objectif principal d'un essai de stade intermédiaire à avancé, après avoir montré une amélioration de la survie des patients sans progression de la maladie, ce qui a entraîné une hausse de 39,2 % de ses actions dans les échanges de pré-marché.

Le médicament, le darovasertib, en association avec le Xalkoride Pfizer ( PFE.N ), a amélioré la survie d'une durée médiane de 6,9 mois, contre 3,1 mois pour les autres thérapies choisies par l'investigateur de l'essai.

Cinq réponses complètes, c'est-à-dire la disparition de tous les signes détectables du cancer, ont été observées dans le groupe traité par l'association darovasertib.

Valeurs associées

IDEAYA BIOSCIENC
30,5000 USD NASDAQ -1,61%
PFIZER
26,910 USD NYSE -1,08%
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