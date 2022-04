La collecte hebdomadaire des fonds se concentre sur les actions

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs font désormais preuve d’attentisme. Entre le 31 mars et le 6 avril, l’ampleur des flux de collecte a été quelque peu réduite par rapport aux semaines précédentes, selon le "Flow Show", le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les fonds actions ont reçu 9,2 milliards de dollars (8,5 milliards d’euros), tandis que les fonds obligataires et monétaires ont décollecté, respectivement, 1,4 milliard et 7,5 milliards de dollars.

Les fonds obligataires sont retombés dans la décollecte, après une première semaine de répit en 2022. Les retraits se sont concentrés sur les stratégies d’obligations d’entreprises investment grade (-2 milliards de dollars) et les obligations souveraines non-indexées à l’inflation (-3,7 milliards de dollars). A l’opposé, les fonds de dettes high yield ont capté 1,1 milliard de dollars, la dette émergente ainsi que les fonds de dettes bancaires 2,2 milliards chacun (un plus haut depuis février 2017 pour les seconds).

Sur les actions, les investisseurs ont privilégié les pays émergents (+5,3 milliards de dollars) et les Etats-Unis (+1,5 milliard). A l’inverse, les fonds d’actions européennes ont rendu 1,6 milliard de dollars, et les fonds d’actions japonaises 0,9 milliard. Sur le marché américain, les choix se sont portés principalement sur les grandes capitalisations (+4,6 milliards), la santé (+1,7 milliard) et la tech (+1,6 milliard). Les retraits ont principalement visé les fonds de financières (-3,4 milliards de dollars), les stratégies value (-2,5 milliards), et de petites capitalisations (-1,4 milliard).