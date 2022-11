La collecte hebdomadaire des fonds obligataires retrouve des couleurs

(NEWSManagers.com) - Les fonds obligataires ont enfin à nouveau collecté, après deux mois de retraits ininterrompus, selon le Flow show, le bulletin d'analyse hebdomadaire des flux dans le monde des fonds d'investissements, élaboré par BofA Global Research. Entre le 20 et le 26 octobre, ils ont reçu un petit 1,4 milliard de dollars de flux nets, mais c'est déjà un grand pas comparé aux retraits de 12,2 milliards la semaine précédente. Sur les autres classes d'actifs, les fonds monétaires ont enregistré 28,4 milliards de dollars d'argent frais, et les fonds actions 22,9 milliards. Les fonds or ont eux rendu 0,5 milliard de dollars.

La bonne santé retrouvée de la collecte obligataire est principalement due au retour des investisseurs sur les fonds de crédit investment grade (+0,8 milliard de dollars) et high yield (+2,1 milliards). Ils ont aussi placé leurs avoirs dans les fonds de dettes souveraines au nominal (+1,9 milliard). A l'inverse, les stratégies de dettes souveraines indexées à l'inflation ont rendu 1,6 milliard de dollars, et celles de dettes émergentes 2 milliards.

Sur les actions, la quasi-totalité des flux se sont dirigés vers les fonds d'actions américaines (+21,4 milliards de dollars). Les investisseurs ont privilégié les stratégies de grandes capitalisations (+16,3 milliards), tech (+2,3 milliards), et value (+1,8 milliard). Dans le reste du monde, les fonds d'actions émergentes ont reçu 2,8 milliards de dollars nets, les fonds d'actions japonaises 0,9 milliard, tandis que les fonds d'actions européennes ont rendu 1,5 milliard. Il s'agit pour ces derniers de la 37ème semaine de décollecte d'affilée.