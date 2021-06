La collecte hebdomadaire des fonds monétaires de nouveau au plus haut

(NEWSManagers.com) - Les fonds monétaires ont retrouvé un niveau de collecte équivalent à celui de la crise de mars-avril 2020, selon les données du " Flow Show" , le rapport mondial hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Entre le 20 et le 26 mai, ils ont attiré 68 milliards de dollars nets (55,8 milliards d'euros), contre 17,9 milliards pour les fonds actions, 6,1 milliards pour les fonds obligataires, et 2,6 milliards pour les fonds or.

Depuis le début de l'année, les fonds actions ont collecté plus d'un demi-billion de dollars, un record. Sur cette semaine, les flux ont été positifs sur l'ensemble des continents, avec +9 milliards pour les Etats-Unis, +2,8 milliards pour l'Europe, +0,6 milliard pour les pays émergents, et +11 millions pour le Japon. Aux Etats-Unis, les catégories de fonds ayant le plus collecté sont les gestions actions grandes capitalisations (+7,2 milliards), le style value (+2,8 milliards) et les petites capitalisations (+0,5 milliard). Le style croissance a lui rendu près d'un milliard. Sur les secteurs, les matériaux (+0,8 milliard) et l'énergie (+0,7 milliard) dominent la collecte hebdomadaire, tandis que la star de ces derniers trimestres, la tech, a subi des rachats de 0,3 milliard.

Dans l'obligataire, la collecte est répartie de manière équilibrée entre le souverain et le corporate. Les fonds d'obligations investment grade, de dette émergente et de titres municipaux ont chacun reçu 1,4 milliard de dollars, et ceux d'obligations souveraines indexées sur l'inflation 1 milliard. A l'inverse, la gestion obligataire high yield, plus risquée, a rendu 0,5 milliard à ses porteurs de parts.