La collecte hebdomadaire des fonds actions s' élève à près de 16Md€

(NEWSManagers.com) - Entre le 5 et le 11 août, les investisseurs mondiaux ont privilégié les fonds actions, selon les données du " Flow Show" , le rapport mondial hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. La collecte nette s' y élevée à 15,7 milliards de dollars (13,4 milliards d' euros), plaçant cette classe d' actifs en tête des flux. Les fonds obligataires arrivent deuxièmes, avec +10,1 milliards, les fonds monétaires complétant le podium avec +8,5 milliards.

Au sein de l' univers actions, les fonds de titres américains ont attiré 6,2 milliards de dollars, contre 1,5 milliard pour les actions européennes. Sur le marché nord-américain, seules deux catégories ont véritablement alimenté la collecte : les fonds de grandes capitalisations (+5 milliards) et les fonds de financières (+2,6 milliards). Le reste des catégories de fonds actions US ont connus des flux positifs ou négatifs inférieurs au milliard de dollars, voire atones.

Dans l' obligataire, les fonds de titres d' entreprises de catégorie investment grade sont une nouvelle fois les plus plébiscités, avec 5,7 milliards de dollars de collecte nette. Parmi les autres flux significatifs, on notera les fonds d' obligations émergentes (+1,6 milliard), et les fonds d' obligations souveraines, au nominal (+1,3 milliard) et indexées à l' inflation (+1,0 milliard).