La collecte hebdomadaire des fonds actions demeure solide

(NEWSManagers.com) - Les fonds actions se rapprochent de la barre symbolique des 100 milliards de dollars de collecte nette mensuelle, selon les derniers chiffres du " Flow Show " , le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research. Les 17,5 milliards de dollars de cette semaine (19-25 novembre) se sont ajoutés aux 44,5 et 27 milliards collectés ces deux semaines précédentes, pour atteindre 89 milliards en trois semaines.

L'ensemble des secteurs géographiques ont cette fois-ci profité de l'appétit pour le risque des investisseurs. Les fonds actions couvrant les Etats-Unis ont reçu 2,3 milliards de dollars, ceux sur le Japon 1,5 milliard, les pays émergents 5,6 milliards, et l'Europe un petit 0,1 milliard. Sur le marché américain, les investisseurs ont favorisé les fonds de petites capitalisations (+2,4 milliards) et " value" (+1,9 milliard), au détriment des grandes capitalisations (-1,3 milliard) et " croissance" (-2,5 milliards).

Le marché obligataire n'est pas en reste, avec une 32ème semaine de collecte positive sur les 33 dernières. Les principaux segments ont reçu des flux positifs, comme la dette d'entreprise investment grade (3,4 milliards de dollars), le high yield (1,1 milliard), la dette émergente (2,7 milliards), à l'exception des obligations souveraines (-1,4 milliard).

Ce retour prolongé de la prise de risque se fait au détriment des fonds monétaires, qui ont décollecté cette semaine de 2,9 milliards de dollars, et surtout des fonds or, qui ont rendu 2,2 milliards. Le momentum sur ces derniers, en cours depuis le début de la crise du Covid-19, a pris fin la semaine dernière, avec une décollecte historique de 4,1 milliards de dollars.