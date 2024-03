La coalition Climate Action 100+ relativise le départ de gros gestionnaires américains

Climate Action 100+ aura mis dix jours avant de réagir au départ de trois mastodontes de la gestion d’actifs – JP Morgan AM, State Street Global Advisors et Pimco – de la coalition d’investisseurs ainsi qu’au retrait partiel de BlackRock qui a cédé sa place de membre à sa filiale BlackRock International.

« Bien que nous soyons déçus de les voir partir, des centaines d’investisseurs signataires sont toujours engagés pour s’assurer que 170 des plus gros émetteurs d’émissions carbone les réduisent, améliorent leur gouvernance et renforcent leurs publications financières relatives au climat », a réagi Climate Action 100+ par voie de communiqué ce lundi.

Pour expliquer leurs départs, les gérants déserteurs ont avancé soit la volonté de faire bande à part sur l’engagement actionnarial, soit une incompatibilité des priorités de Climate Action 100+ avec leurs approches de vote par procuration et d’engagement actionnarial.

La coalition, qui a le soutien des Nations Unies, a taclé implicitement ces excuses dans son communiqué. Elle rappelle ainsi que ses membres sont des entités fiduciaires « indépendantes responsables de leurs propres décisions d’investissement et de vote, et qu’ils acceptent de toujours agir de manière indépendante en définissant des stratégies, des politiques et des pratiques et en décidant de s’engager ou non auprès des entreprises cibles, et de quelle manière, sur la base de leur propre compréhension de leurs meilleurs intérêts ».

Climate Action 100+ souligne également que l’initiative a toujours été axée sur l’action et le fait d’aller au-delà des simples publications d’informations extra-financières par les sociétés ciblées par la coalition. La phase 2 de la coalition, lancée en juin 2023, requiert des efforts supplémentaires tant de la part des membres de Climate Action 100+ dans leur engagement. La coalition précise que 60 nouveaux signataires l’ont rejointe depuis le lancement de la phase 2.

Adrien Paredes-Vanheule