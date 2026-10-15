La chute du secteur technologique s'accélère alors que les fabricants de puces sont durement touchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon le CME FedWatch, la probabilité implicite d'une hausse des taux le 28 octobre s'établit à 25 %, contre 75 % pour le maintien des taux

* Les actions de l'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon reculent de 3,4 %, entraînées par la chute de plus de 8 % du KOSPI

* Le dollar australien recule de 0,3 % après la perte de 39 300 emplois en septembre

(Mise à jour avec les premières évolutions sur les marchés européens)

par Marc Jones et Gregor Stuart Hunter

Une forte vague de ventes sur les valeurs technologiques asiatiques a semé la panique sur les marchés boursiers mondiaux jeudi, les paris massifs sur les centres de données et autres acteurs clés de l’IA ayant été remis en question par des taux d’intérêt élevés et en hausse.

Les échanges européens ont apporté une certaine stabilisation .EU , les actions y reculant de moins de 0,3 % en début de séance.

Cela s’explique en partie par la taille relativement plus modeste du secteur technologique dans la région, mais aussi par le fait que la baisse des rendements des obligations d’État et celle des cours du pétrole LCOc1 et du gaz TRNLTTFMc1 ont contribué à apaiser certaines tensions récentes.

Les fluctuations en Asie ont été bien plus marquées.

L’indice sud-coréen KOSPI .KS11 , dont la concentration de grands fabricants de puces électroniques en avait fait l’un des principaux bénéficiaires de l’euphorie liée à l’IA, a plongé de près de 8 %, enregistrant ainsi sa septième baisse consécutive, tandis que le Nikkei 225 .N225 a chuté de 5 %, portant à six le nombre de séances de baisse d’affilée pour Tokyo également.

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“La vague de ventes en Asie ressemble moins à une détérioration soudaine des fondamentaux du secteur technologique qu’à une réévaluation du coût du capital”, a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo Bank à Singapour.

“Les investisseurs ne remettent pas en cause l’existence d’une demande en matière d’IA”, a-t-elle ajouté. “Ils s’interrogent de plus en plus sur le prix qu’ils doivent payer pour cette croissance alors que les taux d’intérêt sont élevés, volatils et susceptibles de remonter.”

L’attrait pour la sécurité a fait grimper l’or de 1 % XAU= à Londres, tandis que les rendements des Bunds allemands

DE10YT=RR , qui évoluent à l’inverse des cours, ont atteint leur plus bas niveau depuis plus d’un mois, les rendements des obligations d’État françaises FR10YT=RR et britanniques

GB10YT=RR ayant également reculé. GVD/EUR

Les contrats à terme sur Wall Street laissaient toutefois présager une poursuite des turbulences boursières. Les principaux marchés boursiers américains .N ont enregistré mercredi une troisième baisse consécutive après que l’inflation des prix à la consommation aux États-Unis s’est accélérée plus que prévu en septembre.

L’indice S&P 500 .SPX , qui avait atteint un nouveau record la semaine dernière, a reculé de 1,1 %, le Nasdaq Composite

.IXIC a chuté de 1,9 % et l’indice des valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX a prolongé ses pertes pour la sixième journée consécutive.

Cette situation résulte de la perspective d’une hausse des taux d’intérêt , qui a malmené les actions d’Oracle, de CoreWeave et d’autres titres du secteur de l’IA sensibles à la hausse des coûts d’emprunt.

“Si la vague de ventes initiale a été déclenchée par un IPC plus élevé que prévu, le secteur technologique a été le principal moteur de la chute d’aujourd’hui”, ont écrit les analystes de JPMorgan dans une note.

“L’IA a de nouveau constitué le principal défi… les risques de financement et les calendriers des introductions en bourse restant au cœur des préoccupations.”

L'IA AU CŒUR DE LA TEMPÊTE

Les turbulences observées cette nuit en Asie ont entraîné une baisse de 2 % pour Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 2330.TW TSM , une chute de 9,9 % pour Samsung Electronics 005930.KS , un effondrement de plus de 11 % chacun pour les fabricants de puces mémoire SK Hynix 000660.KS et Kioxia Holdings 285A.T , ainsi qu’une perte de plus de 9 % pour l’investisseur dans l’IA SoftBank Group 9984.T .

Le coût de l’assurance contre le défaut de paiement des géants technologiques liés à l’IA a également augmenté, atteignant dans certains cas des niveaux records, les swaps sur défaillance de crédit s’étant élargis pour le géant du cloud computing Oracle ORCL.N , l’investisseur dans l’IA SoftBank 9984.T et l’opérateur de centres de données CoreWeave

CRWV.O .

Certains stratèges ont toutefois trouvé des raisons d’être optimistes, soulignant que les volumes étaient relativement faibles et qu’octobre est généralement une période de l’année marquée par la volatilité sur les marchés.

“Je ne suis pas inquiet, car les actions ne sont pas chères, il n’y a aucun signe de récession et la demande dépasse encore largement l’offre dans la plupart des secteurs liés à l’IA”, a déclaré Mark Matthews, responsable de la recherche pour l’Asie à la Banque Julius Baer à Singapour.

Défiant ce climat morose, le géant des puces d’IA TSMC

2330.TW a annoncé jeudi une hausse de 69 % de son bénéfice net au troisième trimestre , atteignant le niveau record de 763,1 milliards de dollars taïwanais (23,59 milliards de dollars), dépassant ainsi les prévisions du marché.

LE POINT SUR LA SITUATION

Dans un contexte d’inquiétude des investisseurs, les obligations d’État ont fait l’objet d’achats refuges, le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans US10YT=TWEB revenant près de 5 % après avoir baissé de 10 points de base lors des séances asiatiques et européennes de jeudi.

“Nous continuons de penser que les rendements, à leurs niveaux actuels, offrent une valeur intéressante”, ont écrit les analystes de DBS dans une note. “Nous ne sommes pas convaincus que la Fed devra procéder à des hausses consécutives sur la base d’une seule série de chiffres de l’IPC.”

Les données sur l’inflation américaine publiées mercredi ont une nouvelle fois modifié les anticipations concernant la trajectoire des taux de la Fed, les traders ayant brièvement intégré une probabilité à peu près égale d’une hausse ce mois-ci avant de revoir leurs prévisions à la baisse.

Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux tablent désormais sur une probabilité implicite de 75 % que la banque centrale américaine maintienne ses taux inchangés à l’issue de sa prochaine réunion de deux jours, le 28 octobre, un chiffre pratiquement inchangé par rapport au début de la semaine, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Sur les marchés des changes, le dollar a reculé après avoir atteint son plus haut niveau depuis 18 mois. Face au yen JPY= , il a perdu 0,4 % à 157,725 yens, tandis que l’euro EUR= a progressé de 0,6 % à 1,12 dollar et que la livre sterling GBP= a gagné 0,5 % pour s’échanger à 1,32 dollar.

Le dollar australien AUD= a reculé de 0,3 % à 0,6954 dollar américain après une baisse inattendue de 39 300 emplois en septembre, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 20 000.

L'attention des investisseurs se porte désormais sur les données relatives aux prix à la production et aux ventes au détail aux États-Unis, dont la publication est prévue jeudi.

Sur les marchés pétroliers , le Brent LCOc1 reculait de 2 % à 103,8 dollars le baril, les opérateurs évaluant les effets de l’assouplissement des sanctions américaines sur l’offre face aux attaques contre le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.