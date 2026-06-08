La chute du secteur technologique freine la hausse de l'IA, tandis que l'escalade au Moyen-Orient fait grimper le prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le KOSPI plonge de 8 % et le Nikkei recule de 3,9 % alors que la reprise liée à l'IA marque le pas

* Le pétrole et le dollar progressent en raison des tensions au Moyen-Orient

* L'évolution des anticipations concernant les taux de la Fed pousse les investisseurs à la sortie

(Le point sur les marchés européens en début de séance) par Samuel Indyk et Tom Westbrook

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé lundi, alors que la reprise des hostilités au Moyen-Orient a fait grimper les prix du pétrole et que les investisseurs se sont précipités vers la sortie des titres liés à l'IA les plus en vue, craignant que la hausse ne soit allée trop loin, trop vite. Les deux facteurs à l'origine de la chute du secteur technologique ont été les perspectives décevantes annoncées la semaine dernière par le fabricant de puces Broadcom AVGO.O et un rapport sur l'emploi américain étonnamment solide publié vendredi, qui a conduit les traders à anticiper une hausse des taux de la Réserve fédérale cette année. L'escalade du conflit au Moyen-Orient pèse également sur le moral des investisseurs après qu'Israël a déclaré avoir frappé des cibles militaires dans l'ouest et le centre de l'Iran, faisant grimper de 5 % les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 .

"Le marché a parcouru un long chemin sans correction", a déclaré Lars Skovgaard, stratège en chef des investissements chez Danske Bank.

"La grande surprise n’est pas que nous ayons connu une vague de ventes, mais que cela ne se soit pas produit plus tôt."

L'indice européen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,8 % lundi. Les principales places boursières de Francfort .GDAXI , Paris .FCHI et Londres .FTSE ont perdu entre 0,4 % et 1 %.

Le manque relatif d'un secteur des équipements technologiques en Europe et sa plus grande exposition aux prix de l'énergie ont fait que ses principaux marchés sont restés largement en retrait dans la reprise qui a emporté Wall Street, Tokyo et Séoul, mais cela rend également la région plus protégée que d'autres marchés face à une forte correction dans le secteur technologique.

En Asie, la baisse des marchés boursiers a été plus marquée. Le KOSPI sud-coréen .KS11 , fortement orienté vers les puces électroniques et meilleur marché mondial cette année, a mené la baisse avec un recul de 8,3 %, ce qui place l'indice de référence à plus de 16 % en dessous de son record de la semaine dernière.

Le Nikkei japonais .N225 a chuté de près de 4 %, les valeurs vedettes de la chaîne d'approvisionnement des puces informatiques enregistrant les baisses les plus importantes, tandis que l'indice de référence taïwanais .TWII a plongé de 3,5 %. Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq NQc1 tentaient de se redresser après une forte vague de ventes vendredi, lorsque l'indice .IXIC avait chuté de 4,2 %.

"Ce mouvement ressemble davantage à un rééquilibrage de positions et à un ralentissement de la dynamique qu’à une réévaluation des perspectives à long terme de l’IA", a déclaré Marc Velan, responsable des investissements chez Lucerne Asset Management à Singapour.

"Les valeurs technologiques sud-coréennes ont figuré parmi les plus performantes au niveau mondial et étaient largement détenues; ainsi, lorsque les anticipations de taux ont évolué après la publication du rapport sur l'emploi, elles sont devenues une source naturelle de liquidité."

Du côté des obligations, le rendement des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR a augmenté de plus de 11 points de base vendredi après la publication d’un rapport sur l’emploi solide. Il a progressé de 1,5 point de base lundi pour atteindre 4,1784 %, les marchés pariant sur une hausse des taux de la Fed cette année. Le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 3,5 points de base lundi pour atteindre 4,57 %.

"C'est la hausse des rendements qui a mis le feu aux poudres sur les marchés. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase", a déclaré Skovgaard de la Danske Bank.

"Avec la hausse de la volatilité, on a assisté à des ventes forcées de la part d'investisseurs contraints de réduire leur exposition aux actions."

INFLATION ET BCE À L'HORIZON

La semaine à venir sera marquée par l'introduction en bourse géante de SpaceX, dont le prix devrait être fixé jeudi et la cotation devrait débuter vendredi, mais l'inflation sera également au centre de l'attention avec la publication mercredi des données sur les prix à la consommation aux États-Unis et les réunions des banques centrales au Canada et en Europe. La semaine dernière, le bitcoin BTC= a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire depuis l'effondrement de la crypto-bourse FTX fin 2022, chutant d'environ 16 %. Il a légèrement remonté lundi, oscillant juste au-dessus de 63 000 dollars.

L'entrée en bourse de SpaceX devrait être suivie d'autres introductions en bourse majeures dans les mois à venir, notamment celles d'Anthropic et d'OpenAI, qui devraient lever tellement de fonds que les courtiers craignent que cela n'entraîne une baisse des autres actifs.

"Le régime du marché est potentiellement passé d'une inflation modérée et de baisses de taux à une « surchauffe » potentielle contribuant à une hausse des rendements des bons du Trésor, à une trajectoire plus élevée des taux d'intérêt à court terme et à un resserrement de la liquidité", a déclaré Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point Asset Management à Singapour.

Sur le marché des changes, le dollar s'est montré ferme et s'est maintenu au-dessus de 160 yens JPY= , incitant les investisseurs à rester vigilants quant à une éventuelle intervention des autorités japonaises. L'euro EUR= a oscillé autour de 1,1518 $.