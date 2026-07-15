La chute du cours de l'action SpaceX sous son prix d'introduction en bourse risque de transformer cette introduction en bourse très attendue en un test de confiance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles: le cours de l'action passe sous le prix de l'introduction en bourse)

* SpaceX est passé sous son prix d’introduction en bourse de 135 dollars, un niveau de soutien clé

* Cette cassure pourrait peser sur le moral des investisseurs particuliers

* Cette faiblesse pourrait inquiéter les candidats à l’introduction en bourse, même si certains pourraient décider de s’introduire plus tôt

* Le premier rapport sur les résultats pourrait recentrer l’attention sur les fondamentaux et les dépenses de croissance

par Laura Matthews

La chute de l’ SPCX.O de SpaceX sous son prix d’introduction en bourse risque de transformer une entrée en bourse très médiatisée en un test de confiance, ce qui pourrait déstabiliser les investisseurs particuliers et compliquer les décisions d’autres entreprises envisageant des introductions en bourse très médiatisées. La société d’Elon Musk, dont les activités vont des fusées à l’intelligence artificielle, a fait son entrée en bourse le 12 juin et a vu son cours s’envoler dans les jours qui ont suivi, atteignant à un moment donné une valorisation bien supérieure à 2 000 milliards de dollars . Depuis son introduction en bourse, les échanges ont été mouvementés. L’action est passée sous son cours d’ouverture de 150 dollars fin juin, dans un contexte où les inquiétudes concernant les valorisations élevées des valeurs technologiques pesaient sur les indices mondiaux. Mercredi, le titre est passé pour la première fois sous son prix d’introduction en bourse de 135 dollars, atteignant un plus bas intrajournalier de 132,15 dollars avant de se redresser pour clôturer en baisse de 0,6 % à 135,27 dollars — un peu plus d’un mois après cette introduction en bourse record qui a fait de Musk le premier "trillionnaire" au monde. Les actions SpaceX ont commencé à être négociées au sein de l’indice Nasdaq 100 <.NDX > il y a environ une semaine.

Une chute sous le cours de l’introduction en bourse constitue un coup dur sur le plan psychologique pour les actions de SpaceX, a déclaré Matthew Maley, stratège en chef des marchés chez Miller Tabak.

"Cela renforce l’idée selon laquelle le titre est porté par des effets de mode, la spéculation et l’effervescence, et non par de véritables fondamentaux", a déclaré M. Maley.

Les investisseurs qui ont cédé à l’engouement suscité par l’introduction en bourse de SpaceX, "dans l’espoir de 'faire fortune'", seront déçus, a déclaré Greg Halter, directeur de la recherche chez Carnegie Investment Counsel.

Il a ajouté que la faiblesse de SpaceX s’inscrirait davantage dans la lignée de 30 ans d’introductions en bourse très médiatisées, où les rendements moyens et médians au cours du premier mois sont souvent négatifs.

SpaceX n’a pas répondu à une demande de commentaire.

DÉCOUVERTE DU COURS OU PAS DE PANIQUE? Une baisse en dessous du prix d’introduction en bourse n’est pas inhabituelle pour une société nouvellement cotée. Les actions de Cerebras Systems , qui est entrée en bourse en mai, sont passées sous le prix d’introduction, et Meta, anciennement Facebook, a connu une chute similaire après ses débuts.

Les investisseurs se focalisent souvent sur les prix d’introduction en bourse et les premiers échanges, a déclaré Ryan Lee, vice-président senior chargé des produits et de la stratégie chez Direxion, une société de services financiers.

"En réalité, (SpaceX) est encore en train de traverser une partie de ce processus de découverte des prix", a déclaré M. Lee.

Une chute du cours de SpaceX sous la barre des 135 dollars reflète des mécanismes de marché "normaux, bien que douloureux", d’autant plus que les investisseurs, les capital-risqueurs et les employés vendent leurs actions à l’expiration des périodes de blocage, a déclaré Gabriel Shahin, directeur général de Falcon Wealth Planning.

"Une baisse à court terme sous le seuil des 135 dollars ne modifierait pas fondamentalement notre positionnement actuel et ne nous pousserait pas à vendre dans la panique", a-t-il ajouté.

PRUDENCE OU FEU VERT POUR LES PROCHAINES INTRODUCTIONS EN BOURSE Certains investisseurs estiment que la performance boursière de SpaceX pourrait influencer le marché des futures introductions en bourse. OpenAI et Anthropic envisagent de s’introduire en bourse . Aucune des deux sociétés n’a répondu à une demande de commentaire.

M. Halter, de Carnegie, a indiqué que les entreprises et les banques d’investissement envisageant d’importantes introductions en bourse cette année surveillent de près SpaceX. "Personne ne souhaite qu’une introduction en bourse soit un échec ou que le prix d’entrée soit revu à la baisse", a déclaré M. Halter. Il soupçonne que certaines introductions en bourse seraient annulées plutôt que d’être fixées à des valorisations inférieures.

Mais M. Lee, de Direxion, a déclaré que la levée de fonds de SpaceX pourrait inciter certaines entreprises ayant d’importants besoins de financement à accélérer le mouvement.

"Si j’étais OpenAI ou Anthropic, et que je me trouvais dans cette véritable course à l’armement pour développer le modèle d’IA de pointe et que j’avais besoin de capitaux, j’essaierais de devancer l’autre sur la ligne d’arrivée", a déclaré M. Lee.

LE RISQUE DU SCEPTICISME DES INVESTISSEURS PARTICULIERS Une chute en dessous du prix de l’introduction en bourse pourrait frapper durement les investisseurs particuliers, qui ont reçu environ 20 % de l’allocation.

"De nombreux investisseurs novices ont abordé SpaceX avec une mentalité de 'valeur meme', en achetant avec des capitaux qu’ils ne peuvent pas se permettre de perdre", a déclaré M. Shahin, avertissant que les pertes pourraient alimenter l’impression que les marchés favorisent les initiés. "Le marché doit comprendre que la volatilité post-introduction en bourse est normale."

Le premier rapport financier de SpaceX constituera un test majeur pour le titre. Les chefs de file soutiennent généralement les actions au cours des 30 premiers jours et pourraient en faire davantage pour SpaceX compte tenu de l’ampleur de l’opération, de l’attention du public et du fait que d’autres introductions en bourse très médiatisées sont imminentes, a déclaré Maria Llerena, directrice de la recherche financière chez Domini Impact Investments.

"Les entreprises déficitaires qui ne disposent pas d’une voie claire vers la rentabilité sont généralement volatiles et peuvent chuter en dessous de leur cours d’introduction en bourse", a déclaré Mme Llerena.