La chute du cours de l'action Nike met en péril sa place dans l'indice Dow Jones

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* Le cours actuel de l'action n'est que d'environ 5% supérieur à celui enregistré lors de son intégration dans l'indice Dow

* Le titre a chuté de plus de 43% cette année, atteignant son plus bas niveau depuis 12 ans

par Shashwat Chauhan et Anuja Bharat Mistry

La place de Nike NKE.N au sein de l’indice Dow Jones Industrial Average semble de plus en plus menacée, alors que le géant de l’habillement sportif, en difficulté, se prépare à être exclu d’un autre indice de référence de Wall Street.

S&P Dow Jones Indices a annoncé ce mois-ci qu’il retirerait Nike de l’indice S&P 100 .OEX avant l’ouverture des marchés le 21 septembre, dans le cadre d’un rééquilibrage trimestriel, après 18 ans passés au sein de cet indice regroupant les valeurs vedettes.

Les analystes ont attribué ce retrait à une chute de 80% de la capitalisation boursière de l’entreprise, suite à ses difficultés liées au ralentissement des ventes dû à un manque d’innovation et à la concurrence de nouvelles entreprises au cours des cinq dernières années.

Ce bouleversement amène les investisseurs à douter que Nike reste dans le Dow Jones Industrial Average .DJI , l’indice de référence des valeurs vedettes américaines vieux de plus de 130 ans.

Depuis son entrée dans l’indice en 2013, l’action Nike a progressé de 5%, tandis que l’indice S&P 500 .SPX a plus que quadruplé. Le cours de l’action Nike, qui s’établissait récemment à 36 dollars, en fait le composant le moins pondéré de l’indice Dow, pondéré en fonction des cours, une position qui a généralement précédé d’autres exclusions d’indices. Nike n’a pas souhaité faire de commentaire.

« D’un point de vue purement historique, elle est probablement candidate à un retrait », a déclaré Josh Bischoff, associé et responsable des opérations chez TimesSquare Capital Management.

Contrairement au Nasdaq-100 .NDX et au S&P 500, dont les règles d’éligibilité fixent des limites de capitalisation boursière et de flottant, le Dow pondère ses composants uniquement en fonction du cours de l’action et ne prévoit aucun critère précis déclenchant un changement d’éligibilité. Mais une analyse de Reuters portant sur les dix dernières modifications apportées au Dow depuis 2013 a révélé qu’au moins la moitié concernait le titre présentant la plus faible pondération au moment de son retrait.

Nike détient actuellement la plus faible pondération parmi les 30 composantes du Dow, à 0,4%. C’est également le titre le moins performant de l’indice cette année.

« Je dirais que les chances (que Nike soit retiré) sont bien plus élevées au cours de l’année à venir, mais la situation est délicate car le Dow Jones ne dispose pas de règle de retrait automatique selon laquelle Nike serait automatiquement exclu après avoir franchi un certain seuil », a déclaré Shay Boloor, stratège en chef des marchés chez Futurum Equities.

AUCUN DÉLAI FIXÉ

Le dernier changement en date dans la composition du Dow Jones a été le retrait, en juin, du géant des télécommunications Verizon Communications VZ.N au profit d’Alphabet GOOGL.O , une décision que S&P Dow Jones Indices a justifiée par le faible cours de l’action Verizon.

Les modifications apportées à l’indice Dow Jones sont effectuées « selon les besoins », conformément à la méthodologie de S&P Dow Jones Indices. Plutôt que de procéder à une recomposition annuelle ou semestrielle, des changements peuvent être apportés à tout moment en réponse à des opérations sur les sociétés et à l’évolution du marché.

Le retrait de Verizon en juin a marqué la fin d’une présence de plus de 22 ans, au cours de laquelle son action a progressé de 35% tandis que l’indice Dow Jones a presque quintuplé.

Les modifications apportées à l’indice relèvent de la compétence du Comité des indices (Averages Committee), composé de trois représentants de S&P Dow Jones Indices et de deux du Wall Street Journal.

Parmi les autres sorties récentes, on peut citer le groupe chimique Dow Inc DOW.N , le fabricant de puces Intel INTC.O et la chaîne de pharmacies Walgreens en 2024.

Le comité surveille notamment si le cours de l’action la plus chère de l’indice dépasse 10 fois celui de l’action la moins chère. Goldman Sachs GS.N , l’action la plus fortement pondérée, s’échangeait mercredi à environ 968 dollars, soit environ 27 fois le cours de Nike.

Bien que le comité surveille ces facteurs, aucun calendrier n’a été fixé quant au moment où il pourrait intervenir. Le comité se réunit « régulièrement » et toutes les discussions relatives à l’indice sont confidentielles.

S&P Dow Jones Indices n’a pas souhaité faire de commentaire.

La baisse du cours de l’action Nike s’inscrit dans le cadre d’une période difficile pour l’entreprise. Le directeur général Elliott Hill a réintégré le fabricant de vêtements de sport en 2024 pour mener un redressement et a souligné, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats en juin, que l’entreprise évoluait dans un « environnement macroéconomique plus complexe », avec une pression accrue sur la fréquentation des magasins et les dépenses discrétionnaires sur l’ensemble de ses marchés.

« En dehors de quelques marques phares, Nike ne semble tout simplement plus aussi attrayante aux yeux des consommateurs qu’elle l’était autrefois », a déclaré Drake MacFarlane, analyste de recherche chez M Science.