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La chute du bitcoin à son plus bas niveau depuis une semaine affecte les valeurs liées aux cryptomonnaies
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 18:12

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions liées aux cryptomonnaies et à la blockchain reculent ce mercredi après que le bitcoin a atteint son plus bas niveau depuis environ une semaine

** Le bitcoin BTC= recule de 2,1 % à 81 635,42 dollars; l'ether ETH= recule de 3,2 % à 2 429,58 dollars

** L'action de la crypto-bourse Coinbase Global COIN.O recule de 4,5 %; celle de Strategy MSTR.O , détenteur de BTC, chute de 5,1 %

** La plateforme de trading grand public Robinhood Markets

HOOD.O recule de 7,1 %, tandis que Webull BULL.O perd 4,1 %

** Les sociétés de minage de cryptomonnaies reculent: Riot Platforms Inc RIOT.O de 5,5 %, Mara Holdings MARA.O de 7 %, Bit Digital BTBT.O de 8,2 % et Hut 8 HUT.O de 10,9 %

** Le fabricant de machines de minage de BTC Canaan CAN.O recule de 7,8 %, tandis que l’émetteur de stablecoins Circle Internet CRCL.N perd 6,1 %

** L'ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P et l'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O reculent tous deux d'un peu moins de 2 %

** L'action American Bitcoin ABTC.O , soutenue par les deux fils aînés du président américain Donald Trump, recule de 8,9 %

** Les actions liées à l’Ether, Bitmine Immersion Technologies BMNR.A et Sharplink Gaming SBET.O reculent respectivement de 4,8 % et 7,7 %

** Compte tenu des variations de la séance, le BTC affiche une baisse de 6,8 % depuis le début de l'année, et l'ETH une baisse de 18,4 % depuis le début de l'année

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STRATEGY RG-A
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