La chute des valeurs technologiques pèse sur Wall Street alors que les rendements obligataires progressent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour sur l'évolution des cours de clôture)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,22 %, S&P 500 -0,69 %, Nasdaq -1,33 %

* Les valeurs technologiques sont en tête des baisses sectorielles du S&P 500; les secteurs de l'énergie et de la santé enregistrent les plus fortes hausses

* L'indice PHLX des semi-conducteurs s'effondre de 5 %

par Sinéad Carew et Shashwat Chauhan

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en baisse mardi, les semi-conducteurs menant le recul du secteur technologique, alors que les incertitudes au Moyen-Orient ont propulsé les rendements obligataires à des sommets inégalés depuis plusieurs années, alimentant les craintes concernant les coûts d’emprunt et l’inflation.

L'évanouissement des espoirs de paix au Moyen-Orient a fait grimper les cours du pétrole, ce qui a à son tour entraîné une hausse des rendements des bons du Trésor américain à 30 ans

US30YT=RR , qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007. Les rendements des obligations à 10 ans US10YT=RR ont quant à eux atteint leur plus haut niveau depuis janvier 2025.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 5 %, les investisseurs se détournant des actions qui avaient auparavant progressé grâce à l’essor de la demande liée à l’intelligence artificielle. La hausse des coûts d’emprunt a réduit la somme que les investisseurs étaient prêts à payer pour une croissance potentielle des bénéfices du secteur technologique.

"Cela commence presque comme un effet domino. Les négociations échouent. Cela entraîne une hausse des cours du pétrole. Cela conduit à des anticipations d’inflation plus élevées et à une hausse des rendements obligataires", a déclaré Burns McKinney, gestionnaire de portefeuille chez NFJ Investment Group. Il a ajouté que "chaque fois que les rendements obligataires augmentent, cela tend à affecter de manière disproportionnée les valeurs technologiques".

L’indice S&P 500 .SPX a perdu 53,30 points, soit 0,69 %, à 7.691,76, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a cédé 355,20 points, soit 1,33 %, à 26.289,71, enregistrant ainsi leur plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 29 juillet.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 116,38 points, soit 0,22 %, à 53.343,40.

LES ENTREPRISES DU SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS, UN FREIN

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, celui des technologies de l’information .SPLRCT a de loin le plus pesé sur l’indice et a enregistré la plus forte baisse en pourcentage de l’indice de référence, avec un recul de 1,9 %.

Au niveau des valeurs individuelles, les plus fortes baisses du S&P 500 sont venues des entreprises de semi-conducteurs, notamment le leader des puces d’IA Nvidia NVDA.O , en recul de 2,3 %, et le fabricant de puces mémoire Micron Technology

MU.O , qui a chuté de 7 % après avoir progressé de près de 18 % au cours des cinq séances précédentes.

Parmi les autres titres durement touchés figuraient les sociétés de stockage de données Sandisk SNDK.O et Western Digital WDC.O , qui ont respectivement chuté de 9 % et 7,4 %. L’ETF Roundhill Memory DRAM.K a plongé de 8,8 % après cinq séances consécutives de hausse.

"Rien ne peut briser un rebond sur l’élan comme la hausse des taux d’intérêt, et on en a la preuve aujourd’hui", a déclaré Tony Welch, directeur des investissements chez SignatureFD, qui a ajouté que la hausse des rendements suggérait que la politique de la Réserve fédérale était trop accommodante au regard des perspectives de croissance et d’inflation.

Désintéressés par les secteurs à forte croissance, les investisseurs se sont rués vers des secteurs plus défensifs tels que la santé .SPXHC , qui a progressé de 1,6 %, et les biens de consommation de base .SPLRCS , qui a terminé en hausse de 1,1 %. L'indice de la peur de Wall Street .VIX a terminé en hausse de 0,65 point à 15,84, son plus haut niveau de clôture depuis le 4 août. Soutenu par la hausse des cours du pétrole, le secteur de l’énergie du S&P 500 .SPNY a été celui qui a enregistré la plus forte progression de l’indice ce jour-là, avec une hausse de 1,8 %. En fin d’après-midi, les contrats à terme sur le pétrole brut américain Clc1 avaient perdu la majeure partie de leurs gains, mais ont tout de même clôturé en hausse de 0,5 %, après que l’Iran a menacé d’adopter une posture militaire "entièrement offensive" et que Washington a exclu toute prolongation de l’accord de cessez-le-feu. L'action du distributeur de produits de bricolage Home Depot

HD.N a légèrement reculé de 0,1 %, alors même que la société avait dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre .

Les investisseurs attendaient les résultats, attendus plus tard dans la semaine, d’autres enseignes de distribution, notamment Walmart WMT.O , considéré comme un indicateur clé. Le compte-rendu de la réunion de juillet de la Fed, attendu mercredi, pourrait fournir davantage d’indices sur la manière dont la banque centrale évalue la conjoncture actuelle.

Les investisseurs considèrent le prochain rapport trimestriel de Nvidia comme le prochain test majeur pour la dynamique portée par l'IA.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,94 fois plus nombreux que les titres en hausse, avec 169 nouveaux plus-hauts et 252 nouveaux plus-bas. Sur le Nasdaq, 1.778 titres ont progressé et 2.977 ont reculé, les titres en baisse étant 1,67 fois plus nombreux que les titres en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et quatre nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 75 nouveaux plus-hauts et 121 nouveaux plus-bas.

Sur les places boursières américaines, 14,86 milliards d’actions ont changé de mains, contre une moyenne mobile de 16,88 milliards pour les 20 dernières séances.