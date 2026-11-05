La chute des valeurs technologiques n'est pas un signal d'"achat"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Les actions américaines s'effondrent: le Nasdaq recule de près de 5 %, le S&P 500 de >3 % et le Dow de >2 %

* Tous les titres du S&P 500 sont désormais en baisse, le secteur technologique enregistrant les plus fortes baisses en pourcentage

* Le dollar progresse légèrement; l'or est en hausse de >1 %; le brut américain gagne environ 3 %; le bitcoin recule de >4 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,83 %

5 novembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LA CHUTE DES TITRES TECHNOLOGIQUES N'EST PAS UN SIGNAL D'"ACHAT"

La chute de jeudi des valeurs technologiques ne constitue pas une opportunité d’achat, selon David Bahnsen, directeur des investissements chez The Bahnsen Group.

M. Bahnsen explique dans une note que cette chute est due à des valorisations déconnectées de la réalité et que, malgré les fortes baisses enregistrées jeudi, les valorisations du secteur technologique restent trop élevées. Selon lui, cette chute rappelle que l’indice S&P 500 .SPX est trop fortement concentré sur les valeurs technologiques.

Il suggère aux investisseurs de se tourner plutôt vers les secteurs défensifs du marché, tels que les biens de consommation courante et les entreprises du secteur de l’énergie, qui présentent généralement des flux de trésorerie stables et ont l’habitude de verser des dividendes.

La vague de ventes qui a secoué Wall Street jeudi, alors que le Nasdaq .IXIC s’apprêtait à confirmer qu’il était en phase de correction et que le S&P 500 clôturait en baisse de plus de 3 %, fait suite aux craintes d’un durcissement de la réglementation en matière d’IA après que les démocrates ont pris le contrôle du Congrès américain lors des élections de mi-mandat de mardi.

(Caroline Valetkevitch)

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