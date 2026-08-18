La chute des valeurs technologiques entraîne Wall Street à son plus bas niveau depuis deux semaines, alors que les rendements obligataires progressent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point sur les échanges de l'après-midi)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,15 %, S&P 500 -0,56 %, Nasdaq -1,22 %

* Les valeurs technologiques sont en tête des baisses sectorielles du S&P 500; la santé et l'énergie enregistrent les plus fortes hausses

* L'indice des semi-conducteurs du PHLX perd plus de 5 %

par Sinéad Carew et Shashwat Chauhan

Le S&P 500 a atteint mardi son plus bas niveau depuis deux semaines et le Nasdaq Composite a chuté de plus de 1 %, les semi-conducteurs menant la baisse dans le secteur technologique, qui pèse lourd dans l’indice, alors que les rendements obligataires, à leur plus haut niveau depuis plusieurs années, ont alimenté les inquiétudes concernant les coûts d’emprunt.

L'indice des semi-conducteurs de la Bourse de Philadelphie (Philadelphia SE Semiconductor Index) .SOX a chuté de plus de 5 %, les investisseurs se détournant des actions qui avaient auparavant progressé grâce à l'essor de la demande liée à l'intelligence artificielle.

La hausse des rendements obligataires a réduit la somme que les investisseurs étaient prêts à payer pour une croissance potentielle des bénéfices du secteur technologique et suggère que la Réserve fédérale "mène probablement une politique monétaire trop accommodante au regard des perspectives de croissance et d’inflation", a déclaré Tony Welch, directeur des investissements chez SignatureFD.

"Rien ne peut freiner un rebond sur l’élan aussi efficacement que la hausse des taux d’intérêt, et on en a la preuve aujourd’hui", a ajouté Tony Welch.

À 14 h 25 (heure de l’Est) (18 h 25 (GMT), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 78,47 points, soit 0,15 %, à 53.381,31, le S&P 500 .SPX a perdu 43,24 points, soit 0,56 %, à 7.701,82 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 324,44 points, soit 1,22 %, à 26.322,07.

LES RENDEMENTS OBLIGATAIRES ATTEIGNENT DE NOUVEAUX SOMMETS

Le rendement de l’obligation d’État à 30 ans US30YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis 2007, tandis que celui de l’obligation de référence à 10 ans US10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis janvier 2025.

Le secteur des technologies de l’information du S&P 500

.SPLRCT a été le plus gros frein à l’indice S&P 500 parmi ses 11 principaux secteurs, et a enregistré la plus forte baisse en pourcentage avec un recul de près de 2 %. Au niveau des titres individuels, c’est Nvidia NVDA.O qui a le plus pesé sur le S&P 500, avec une baisse de plus de 2 %. Les investisseurs considèrent le prochain rapport trimestriel de Nvidia comme le prochain grand test pour la dynamique portée par l’IA.

Parmi les titres les plus durement touchés figuraient les sociétés de stockage de données Sandisk SNDK.O , en baisse de 10 %, et Western Digital WDC.O , qui a reculé de près de 8 %. Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a été le deuxième plus gros frein de l’indice de référence, chutant de près de 8 % après avoir progressé de près de 18 % au cours des cinq dernières séances. L’ETF Roundhill Memory DRAM.K a chuté de près de 9 % après cinq séances consécutives de hausse.

Les investisseurs se sont rués vers des secteurs boursiers plus défensifs, tels que la santé .SPXHC , en hausse de 1,8 %, et les biens de consommation courante .SPLRCS , qui ont progressé de 1,4 %. L'indice de la peur de Wall Street .VIX a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux semaines et affichait une hausse de 0,59 point à 15,78.

Soutenu par la hausse des cours du pétrole, le secteur de l’énergie du S&P 500 .SPNY a progressé de 1,7 % et s’est rapproché de son plus haut historique, atteint en mars. En fin d’après-midi, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 avaient effacé la majeure partie de leurs gains après avoir atteint leur plus haut niveau depuis trois semaines, mais affichaient tout de même une hausse de 0,1 %, après que l’Iran eut menacé d’adopter une posture militaire "entièrement offensive" et que Washington eut exclu toute prolongation de l’accord de cessez-le-feu. L'action du distributeur de produits de bricolage Home Depot

HD.N a légèrement progressé de 0,3 % après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires du deuxième trimestre .

Les investisseurs attendaient les résultats, attendus plus tard dans la semaine, d'autres enseignes de distribution, notamment Walmart WMT.O , considéré comme un indicateur de tendance. Le compte-rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale américaine, attendu mercredi, pourrait fournir davantage d'indices sur la manière dont la banque centrale évalue la conjoncture actuelle.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,74 fois plus nombreux que ceux en hausse, avec 133 nouveaux plus hauts et 219 nouveaux plus bas. Sur le Nasdaq, 1.777 titres ont progressé et 2.918 ont reculé, les titres en baisse étant 1,64 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et quatre nouveaux plus-bas, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 65 nouveaux plus-hauts et 106 nouveaux plus-bas.