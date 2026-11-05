La chute des valeurs technologiques accélère le désengagement du marché de l'IA

Intelligence artificielle (Crédits: Adobe Stock)

Jeudi, les valeurs technologiques se dirigeaient vers leur plus forte baisse depuis juin, l'indice des semi-conducteurs SOX ayant brièvement chuté de plus de 10 % lors de la dernière vague de correction automnale qui a touché le secteur de l'IA.

Le SOX a chuté de 11 %, sa pire performance depuis mars 2020, tandis que l'indice composite Nasdaq .IXIC a perdu jusqu'à 5 %, une baisse qui confirmerait une correction correspondant à un recul de 10 % par rapport à son plus haut niveau du mois dernier.

Advanced Micro AMD.O , Sandisk SNDK.O , Micron MU.O , Dell DELL.N et Marvell Technology MRVL.O figuraient parmi la douzaine de grandes valeurs technologiques ayant enregistré des baisses à deux chiffres en pourcentage.

Il s'agit de la dernière vague de ventes massives en date pour le secteur de l'IA, qui traverse un mois difficile depuis la clôture record du Nasdaq le 6 octobre. Les ventes sur les marchés boursiers et obligataires ont réduit l'accès au financement pour de nombreux acteurs impliqués dans le développement des centres de données, tandis que les élections américaines de mardi ont vu l'adoption de dizaines d'initiatives référendaires à l'échelle nationale qui risquent de limiter les constructions dans les mois et les années à venir.

COMMENTAIRES:

ADAM SARHAN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 50 PARK INVESTMENTS À NEW YORK

“Les valeurs liées à l'IA se trouvent déjà dans un marché baissier discret dont pratiquement personne ne parle. Si l'on examine l'indice des semi-conducteurs, il a chuté d'environ 31 % par rapport à son plus haut niveau sur 52 semaines. Le fait est que de nombreuses valeurs liées à l'IA sont déjà profondément enfoncées dans un marché baissier, et très peu de gens en discutent.

“Nous voyons de grandes entreprises telles qu'Apple réduire leurs dépenses en matière d'IA, car elles ne constatent pas un retour sur investissement suffisant. L'engouement autour de l'IA était énorme, mais aujourd'hui, le marché se demande si les clients continueront à payer pour ces produits et services.”

“Je n'utilise plus autant l'IA qu'il y a six ou douze mois, et je ne dépense certainement plus autant dans ce domaine. Alors que ces revenus commencent à se tarir, les investisseurs se demandent quel sera le prochain catalyseur haussier. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de réponse claire. En bref, nous assistons à un dénouement de la tendance haussière liée à l'IA, tandis que les grandes valeurs technologiques s'enfoncent davantage dans une phase de correction.

“À l'avenir, il existe une forte probabilité de changement politique significatif à Washington. Des politiques différentes pourraient créer de nouveaux gagnants et perdants dans tous les secteurs.”

WILL COMPERNOLLE, STRATÈGE MACROÉCONOMIQUE, FHN FINANCIAL, CHICAGO:

“Il est vraiment tentant de surinterpréter ou d'extrapoler à outrance les premières heures de mouvement d'hier matin, mais nous constatons déjà que les acteurs continuent de digérer la situation, et ce sont tous des cibles mouvantes. Certains des discours qui semblaient dominer hier se sont inversés très rapidement et nous attendons toujours que la poussière retombe. Il semble bien qu'il y ait un désintérêt pour les actions des fabricants de puces électroniques, ce qui entraîne une demande pour les bons du Trésor.”

“Tout est lié à l'IA en ce moment. Les plus fortes fluctuations du marché en octobre ont été, relativement parlant, de légers ajustements dans le sentiment vis-à-vis de l'IA. Mais c'est bien cela le catalyseur. C'est ce qui détermine la demande de crédit, la croissance économique, tant de choses différentes, et je pense qu'après les élections de mi-mandat, une grande question sera de savoir comment les résultats influenceront la trajectoire des investissements dans l'IA; nous avons déjà observé cette rotation des actions des fabricants de puces vers celles des hyperscalers. Je pense que cela montre que l'on s'attend à un ralentissement des investissements, mais cela pourrait renforcer la viabilité des hyperscalers, qui semblent être au cœur d'une sorte de course effrénée vers le bas ou vers le haut, selon le point de vue.”

“Je ne pense pas que cela ait eu un impact majeur sur les bons du Trésor, car il se pourrait que les marchés en aient déjà tenu compte: non seulement la victoire écrasante des démocrates, mais aussi, vous savez, Greg Abbott – je crois que c'était l'année dernière – l'actuel gouverneur du Texas, qui avait déclaré être autrefois un fervent défenseur des centres de données et vouloir faire du Texas la capitale de ce secteur, a imposé un moratoire sur les nouveaux permis en septembre. Et pour moi, cela montre bien que le contexte politique laissait déjà présager une réaction négative, quoi qu'il arrive.”

“Les résultats de cette semaine viennent en quelque sorte confirmer ou souligner ce qui était déjà en train de se passer, à savoir que les gens ne veulent pas de ces installations chez eux. Que leur compréhension des impacts des centres de données soit juste ou erronée n'a pas d'importance. Je pense qu'il y a actuellement une pression politique très forte pour freiner les centres de données dédiés à l'IA, et je pense que c'est potentiellement le principal facteur qui influencera les taux au cours des deux prochains mois. ”

PETER ANDERSEN, FONDATEUR D'ANDERSEN CAPITAL MANAGEMENT À BOSTON:

“Je pense, d'une part, que cette vague de ventes est injustifiée. D'autre part, il s'agit simplement des investisseurs qui réévaluent la situation à la lumière des résultats électoraux et de l'ampleur des changements politiques qui vont affecter l'intelligence artificielle et les technologies associées, telles que la construction de centres de données. On a beaucoup entendu parler de reports ou de moratoires dans certains États qui pourraient empêcher la construction de ces centres de données. Les investisseurs essaient simplement de s'y retrouver dans tout cela. ”

“Il faudra un certain temps avant que les investisseurs aient une vision claire de la situation. L'élection a eu lieu hier, et il faudra certainement un certain temps pour que le message général et l'orientation à prendre soient bien assimilés. Je pense donc, par exemple, que l'impact sera minime. Imaginons que la construction de centres de données soit interdite dans la majorité des États américains. D'après notre analyse approfondie et nos entretiens avec des professionnels du secteur de la construction de centres de données, cela ne les préoccupe pas. Ils iront au Canada ou au Brésil, par exemple. Le Brésil nous contacte d'ailleurs pour savoir s'il peut accueillir ces centres de données. Il existe donc clairement des solutions de contournement. L'investisseur lambda n'a pas encore pris conscience des alternatives possibles, mais les solutions de contournement ne manqueront pas. ”

BRUCE ZARO, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GRANITE WEALTH MANAGEMENT À PLYMOUTH, DANS LE MASSACHUSETTS:

“Il s'agit en réalité d'une sorte de réaction secondaire aux résultats des élections d'hier… L'enthousiasme d'hier, à mon sens, tenait bien moins à savoir qui avait gagné ou perdu, qu'au fait que nous ayons désormais dépassé cette étape et que nous regardions vers l'avenir plutôt que dans le rétroviseur. ”

“Aujourd'hui, cet enthousiasme refait surface. Et fondamentalement, les valeurs des semi-conducteurs et des centres de données subissent une pression énorme, tout comme l'ensemble de leurs écosystèmes, car il va y avoir beaucoup de résistance.”

“Il y aura de nombreuses résistances concernant l'implantation géographique de ces centres de données dans le voisinage de certains, ce qui mettra à rude épreuve le réseau électrique et les réseaux d'approvisionnement en eau. Ainsi, bien qu'un certain nombre de centres de données aient déjà été approuvés, il en reste encore beaucoup à autoriser. Le chemin sera difficile pour obtenir ces autorisations à venir. Je pense donc que c'est là la raison de la vague de ventes d'aujourd'hui. ”

MARK HACKETT, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS CHEZ NATIONWIDE, DOWNINGTOWN, PENNSYLVANIE:

“On impute cette situation aux résultats relativement faibles de Qualcomm et d'ARM Holdings. Cela nous rappelle que les fondamentaux comptent toujours, mais aussi que l'élection risque de freiner le rythme du développement de l'IA, ce qui a un impact particulièrement important sur le secteur des semi-conducteurs et celui du « néo-cloud » – des domaines plutôt spéculatifs du marché technologique.”

“Ces secteurs entraînent pratiquement tous les autres dans leur sillage. Mais le principal facteur ici réside dans les ventes institutionnelles très agressives et le désendettement opéré par les hedge funds et les gestionnaires institutionnels les plus actifs. Aujourd'hui, il s'agit d'une vague de ventes motivée par les émotions. ”

MELISSA BROWN, RESPONSABLE MONDIALE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT CHEZ SIMCORP, NEW YORK:

“Les investisseurs semblent prendre conscience que certains membres du Congrès et gouverneurs nouvellement élus cherchent à ralentir le rythme de développement des infrastructures d'IA. Même s'il semble peu probable qu'ils parviennent à l'arrêter complètement, tout ralentissement susciterait des inquiétudes, car la croissance de l'IA a largement dépendu du déploiement rapide des infrastructures nécessaires. Cela pourrait créer de l'incertitude pour de nombreuses entreprises exposées à ce secteur, au moins à court et moyen terme. ”

SAMEER SAMANA, STRATÈGE SENIOR DES MARCHÉS MONDIAL, WELLS FARGO INVESTMENT INSTITUTE, SAINT-LOUIS, MISSOURI:

“Ce sur quoi le marché se concentre, c'est qu'il a déjà intégré une part importante de croissance dans ses cours. Et si cette croissance ralentit, je pense qu'il faudra passer d'une base d'investisseurs à une autre. La base d'investisseurs initiale était entièrement axée sur la croissance. Elle va se tourner vers d'autres secteurs. La nouvelle catégorie d'investisseurs est celle qui se dit: “Très bien, je veux des entreprises générant des flux de trésorerie solides.” Ce sont deux catégories d'investisseurs distinctes. Tout ce qui touche à l'IA est en baisse plus que tout ce qui n'y est pas lié. Ce passage des investisseurs axés sur la croissance aux investisseurs axés sur la valeur pourrait prendre un certain temps, car bon nombre de ces actions ne sont pas encore vraiment bon marché.”

“D'un point de vue thématique, si l'IA est le secteur où la croissance doit être quelque peu modérée, c'est probablement là que les investisseurs devront revoir leurs attentes à la baisse et que certains choisiront peut-être de se retirer complètement.”

“Hier, tout tournait autour du fait que nous sommes tous programmés pour acheter sur les baisses. Et quand les gens ont vu que les contrats à terme sur actions s'effondraient pendant la nuit, il y a toujours cette réaction instinctive d'acheter à la baisse. Et parce que cela a été récompensé à maintes reprises par une remontée du marché, comme ce fut le cas hier. La question est de savoir s'il y a davantage d'acheteurs sur repli ou d'investisseurs à long terme pour qui la donne est en train de changer de manière significative. Hier, on peut donc attribuer la victoire aux acheteurs sur repli, mais aujourd'hui, ce sont les investisseurs à long terme qui ont le plus d'importance. ”

IPEK OZKARDESKAYA, ANALYSTE SENIOR CHEZ SWISSQUOTE BANK, GENÈVE, SUISSE:

“Ce que nous observons aujourd'hui dans le secteur technologique correspond essentiellement à un dénouement de la tendance liée à l'IA si l'on considère la situation dans son ensemble. À l'approche de cette saison des résultats, des inquiétudes existaient quant à un niveau trop élevé des dépenses en IA. Ces inquiétudes venaient déjà tempérer les résultats supérieurs aux attentes des entreprises technologiques, et ces bons résultats n'ont pas réussi à raviver l'appétit des investisseurs dans ce secteur.”

“Le marché était déjà dans un état d'esprit peu favorable au secteur technologique en raison des dépenses colossales, de la hausse des coûts d'emprunt et du fait que les niveaux de flux de trésorerie disponibles de ces géants du cloud sont actuellement en baisse. Ces entreprises émettent davantage d'actions et d'obligations afin de financer des dépenses supplémentaires en IA, et cette augmentation du nombre d'actions et d'obligations a un impact négatif sur les valorisations. Nous abordions cette semaine et les élections de mi-mandat avec ce sentiment déjà bien ancré, et ces élections ont en quelque sorte été le coup de grâce. ”

“Il est désormais possible que les deux années d'impulsion supplémentaire donnée par l'administration Trump au développement de l'IA soient en quelque sorte revues à la baisse, car de nombreux aspects liés à ce secteur ont été ignorés par l'administration actuelle, qu'il s'agisse de l'impact sur l'emploi, l'économie ou l'environnement. Nous pensons que ce développement agressif de l'IA va faire l'objet d'un examen minutieux.”

“Le fait que les hyperscalers aient rebondi hier face à la perspective d'un ralentissement de l'IA était en réalité intéressant, car les investisseurs pensaient que si les entreprises ne pouvaient pas ralentir, peut-être que le gouvernement les y contraindrait. Mais ces entreprises ont dépensé tellement d'argent et mis tellement d'énergie dans l'IA qu'un scénario de ralentissement pourrait bien se retourner contre les hyperscalers. Bon nombre de ces hyperscalers sont également présents dans le secteur des centres de données; ils sont donc étroitement liés à l'adoption de l'IA et à l'accélération de cette adoption.

“En observant le marché actuellement, nous constatons que les inquiétudes politiques s'intensifient et ne font qu'ajouter aux préoccupations que nous avions déjà concernant ce secteur. Cela génère actuellement une certaine panique et une certaine tension sur le marché, d'autant plus que les valorisations étaient déjà assez serrées à l'approche de la saison des résultats. Les bons résultats financiers n'ont pas aidé, et la situation politique n'aide pas non plus. C'est un facteur de risque supplémentaire qui vient s'ajouter à la longue liste des éléments susceptibles de mal tourner compte tenu du rythme actuel de développement de l'IA. ”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))