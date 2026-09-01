La chute des obligations pèse sur les actions alors que le prix du pétrole franchit la barre des 91 dollars le baril

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* Le rendement des obligations américaines à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis janvier 2025

* Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans avoisine les 3%

* Shein fait son entrée à la Bourse de Hong Kong; le titre se négocie juste en dessous du prix de l'introduction en bourse

Les ventes ont propulsé mardi les rendements obligataires mondiaux vers de nouveaux sommets, alors que la reprise des combats au Moyen-Orient a fait grimper les cours du pétrole au-dessus de 90 dollars le baril et exercé une pression sur les marchés boursiers du monde entier.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, référence pour les prix de toutes les classes d’actifs, a progressé de 2,2 points de base pour atteindre 4,78%, son plus haut niveau depuis près de 20 mois. Le rendement de référence japonais à 10 ans JP10YTN=JBTC se rapprochait des 3%, un niveau qui n’avait pas été observé depuis une génération.

Les contrats à terme américains se sont stabilisés ESc1 après que les indices de Wall Street ont enregistré de légères baisses pendant la nuit, mais le climat restait quelque peu tendu à l'approche des chiffres de l'emploi américain attendus vendredi, qui pourraient ouvrir la voie à un cycle de hausse des taux d'intérêt dès ce mois-ci.

La hausse des cours du pétrole et l’intensification des tensions entre les États-Unis et l’Iran attisent les craintes d’inflation, ce qui est défavorable aux obligations, alors même que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh a redéfini les anticipations concernant les perspectives économiques. Dans un discours prononcé en fin de semaine dernière, il a laissé entendre que les décideurs politiques pourraient intervenir si les pressions sur les prix ne montraient aucun signe d’atténuation.

“Le contexte macroéconomique devient plus difficile pour la duration et les actifs risqués”, a déclaré Wee Khoon Chong, stratège macroéconomique pour la région Asie-Pacifique chez BNY.

“Une politique monétaire restrictive, la résurgence des risques géopolitiques et inflationnistes, ainsi que les inquiétudes budgétaires croissantes convergent pour maintenir la pression à la hausse sur les primes de terme mondiales et les rendements à long terme.”

L’indice japonais Nikkei .N225 a reculé de 0,2% en début de séance et l’indice Hang Seng .HSI a chuté de 0,7%, sur fond de débuts en demi-teinte du fabricant de vêtements Shein Global 0625.HK .

Les rendements des obligations à long terme allemandes et françaises ont atteint lundi leur plus haut niveau depuis 15 ans et les contrats à terme sur le Bund FGBLc1 ont enregistré mardi, lors des échanges asiatiques, un nouveau plus bas depuis 15 ans, tandis que les contrats à terme sur les OAT françaises

FOATc1 se négociaient à leur plus bas niveau depuis leur lancement en 2012. GVD/EUR

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont quant à eux dépassé les 91 dollars le baril lors des échanges matinaux en Asie, tandis que le prix de référence du gaz en Europe

TRNLTTFMc1 a clôturé lundi à son plus haut niveau depuis plus de trois ans et demi.

Les marchés anticipent une hausse des taux d’intérêt en Nouvelle-Zélande mercredi et une augmentation en Europe la semaine prochaine. Les chances d’une hausse ce mois-ci aux États-Unis et au Japon sont supérieures à 50%.

La situation géopolitique crée un contexte instable.

Le président américain Donald Trump a menacé de nouvelles frappes contre l'Iran après le premier échange de tirs depuis un mois, tandis que l'intensification des combats entre la Russie et l'Ukraine a poussé les cours du blé Wv1 à des niveaux proches de leurs plus hauts depuis trois ans. GRA/

La hausse des coûts d’emprunt étant mondiale, elle n’a apporté qu’un soutien limité au dollar américain.

L'euro EUR= s'est stabilisé à 1,1619 dollar et le yen

JPY= à 159,76 pour un dollar. Les chiffres préliminaires de l'inflation seront publiés en Europe plus tard dans la journée de mardi.

À Hong Kong, l'action Shein a reculé en début de séance, s'établissant juste en dessous d'un prix d'offre déjà revu à la baisse par rapport aux précédents tours de table.

Le distributeur de mode éphémère, connu pour ses hauts à 5 dollars et ses robes à 10 dollars, a été touché par les modifications des droits de douane et des taxes aux États-Unis et en Europe, qui ont érodé un pilier essentiel de son modèle économique à bas coûts.