La chute des cours obligataires s'accentue alors que la hausse des prix de l'énergie attise les craintes inflationnistes

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* Le rendement des obligations américaines à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis janvier 2025

* Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans atteint 3% pour la première fois depuis 1996

* Shein recule lors de son introduction en bourse à Hong Kong

(Mise à jour des cours en début d'après-midi en Asie)

par Satoshi Sugiyama et Tom Westbrook

Les ventes ont propulsé les rendements obligataires mondiaux vers de nouveaux sommets mardi, alors que la reprise des combats au Moyen-Orient a fait grimper les cours du pétrole au-dessus de 90 dollars le baril et a pesé sur les marchés boursiers mondiaux.

Le rendement de référence japonais à 10 ans JP10YTN=JBTC a atteint 3% pour la première fois depuis une génération. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, référence pour les prix de toutes les classes d'actifs, a atteint son plus haut niveau depuis début 2025 à 4,78%, tandis que les contrats à terme sur la dette française et allemande ont prolongé la vague de ventes qui avait auparavant propulsé les rendements à des sommets de 15 ans.

“Je pense qu’il règne désormais un certain sentiment de résignation — teinté d’impuissance — face à la hausse des taux d’intérêt”, a déclaré Ryutaro Kimura, stratège senior chez BNP Asset Management à Tokyo, à propos de la progression des coûts d’emprunt japonais, qui ont longtemps constitué un point d’ancrage fiable pour les marchés mondiaux.

La hausse des prix du pétrole et l’aggravation des tensions entre les États-Unis et l’Iran attisent les craintes d’inflation, ce qui est défavorable aux obligations, alors même que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh , a redéfini les anticipations concernant les perspectives économiques. Parallèlement, l’explosion de la dette souveraine pousse les investisseurs à exiger des primes plus élevées pour leurs prêts.

Les contrats à terme sur actions américaines et européennes ont reculé, après les légères baisses enregistrées lundi à Wall Street, et le climat était tendu à l’approche de la publication vendredi des chiffres de l’emploi aux États-Unis, qui pourraient ouvrir la voie à un cycle de hausse des taux d’intérêt dès ce mois-ci.

“Le contexte macroéconomique devient plus difficile pour la duration et les actifs risqués”, a déclaré Wee Khoon Chong, stratège macroéconomique pour la région Asie-Pacifique chez BNY.

“Une politique monétaire restrictive, la résurgence des risques géopolitiques et inflationnistes, ainsi que des inquiétudes budgétaires croissantes se conjuguent pour maintenir la pression à la hausse sur les primes de terme mondiales et les rendements à long terme.”

SHEIN EN PERTE DE VITALITÉ, LE BRENT DÉPASSE LES 91 DOLLARS

L'indice japonais Nikkei .N225 stagnait en début d'après-midi et le Hang Seng .HSI reculait de 1%, dans un contexte morose marqué par les débuts en demi-teinte du fabricant de vêtements Shein Global 0625.HK .

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont quant à eux dépassé les 91 dollars le baril sur les marchés asiatiques, tandis que le prix de référence du gaz en Europe TRNLTTFMc1 a clôturé lundi à son plus haut niveau depuis plus de trois ans et demi.

Le conflit au Moyen-Orient rend les perspectives en matière d’énergie et d’inflation incertaines, et les opérateurs se préparent à des hausses des taux d’intérêt à court terme.

Le président américain Donald Trump a menacé de nouvelles frappes contre l’Iran après le premier échange de tirs depuis un mois, tandis que l’intensification des combats entre la Russie et l’Ukraine a poussé les cours du blé Wv1 à des niveaux proches de leurs plus hauts depuis trois ans. GRA/

Les marchés anticipent une hausse des taux d’intérêt en Nouvelle-Zélande mercredi et une nouvelle hausse en Europe la semaine prochaine. Les chances d’une hausse ce mois-ci aux États-Unis et au Japon sont supérieures à 50%.

La hausse des coûts d’emprunt étant mondiale, elle n’a apporté qu’un soutien limité au dollar américain.

L'euro EUR= s'est stabilisé à 1,1619 dollar et le yen

JPY= à 159,76 pour un dollar. Les chiffres préliminaires de l'inflation seront publiés en Europe plus tard dans la journée de mardi.

À Hong Kong, l’action Shein a chuté de 8% par rapport à un prix d’offre déjà revu à la baisse par rapport aux précédents tours de table.

Le distributeur de mode éphémère, connu pour ses hauts à 5 dollars et ses robes à 10 dollars, a été touché par les modifications des droits de douane et des taxes aux États-Unis et en Europe, qui ont érodé l’un des piliers essentiels de son modèle économique à bas coût.