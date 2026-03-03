La chute des actions s'aggrave, la hausse des prix de l'énergie ravivant les craintes d'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Baisse des actions européennes et des contrats à terme américains

* La flambée des prix de l'énergie alimente les craintes d'inflation

* L'Iran s'engage à fermer le détroit d'Ormuz

* L'indice coréen des actions de référence plonge de 7,2 %, en tête des baisses en Asie

(Mise à jour des prix tout au long de l'article) par Lucy Raitano et Gregor Stuart Hunter

La chute des actions et des obligations d'État s'est accentuée et le dollar s'est renforcé mardi, alors que l'aggravation du conflit au Moyen-Orient a alimenté une flambée des prix de l'énergie et suscité les inquiétudes des investisseurs concernant l'inflation.

Les contrats à terme sur le S&P 500 e-mini EScv1 étaient en baisse de 1,4 % tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq e-mini NQcv1 ont chuté de 1,8 %, suggérant que la chute pourrait engloutir Wall Street plus tard après une session volatile lundi qui a vu le S&P 500 .SPX se redresser d'une chute précoce pour clôturer à plat et le Nasdaq Composite

.IXIC grimper de 0,4 %.

En Europe, le STOXX 600 .STOXX a chuté de 3,6 % dans la matinée et était en baisse de 2,8 % en fin de séance - en passe de connaître sa plus forte baisse quotidienne depuis avril - après une chute de 1,7 % lundi.

Pendant ce temps, les marchés des obligations d'État , de la zone euro aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, se sont fortement repliés en raison des craintes qu'une hausse soutenue de l'inflation n'oblige les banques centrales à se montrer plus restrictives.

Lundi, le président américain Donald Trump a cherché à justifier une vaste guerre ouverte contre l'Iran, affirmant que la campagne avait dépassé les attentes.

Les traders s'intéressent tout particulièrement à la hausse spectaculaire du pétrole et du gaz naturel. "Pour l'Europe occidentale, l'évolution la plus notable est une nouvelle hausse des prix du gaz naturel... qui ravive les craintes d'une répétition potentielle de ce que nous avons vu en 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine", a déclaré George Moran, stratège macroéconomique européen chez RBC Capital Markets.

"Il semble que le marché interprète cela comme un choc inflationniste plutôt que comme un choc de croissance. Bien sûr, cela pourrait toujours avoir un impact sur la croissance", a-t-il ajouté. Sur les marchés du gaz naturel, les prix de référence du GNL européen TFMBMc1 ont bondi de 34 %, après avoir bondi de 39 % lundi, tandis que les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont augmenté de près de 6 %.

Le Qatar a interrompu sa production de gaz naturel liquéfié (GNL) lundi, ce qui a entraîné des arrêts préventifs des installations pétrolières et gazières dans tout le Moyen-Orient. La production qatarie de GNL représente environ 20 % de l'offre mondiale.

Un responsable des Gardiens de la révolution iraniens a déclaré lundi que le détroit d'Ormuz était fermé au trafic maritime et que le pays tirerait sur tout navire qui tenterait de le traverser. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont encore augmenté de 8,9 % pour atteindre 84,64 dollars mardi, soit une hausse de plus de 16 % sur la semaine.

LES SCÉNARIOS DE RISQUE À L'ORDRE DU JOUR Les investisseurs sont confrontés à l'incertitude quant à la durée du conflit, alors que la fin des hostilités n'est pas en vue.

L'ambassade américaine à Riyad a été touchée par deux drones, ce qui a provoqué un incendie limité et quelques dégâts matériels, a indiqué le ministère de la défense du royaume dans un message sur X mardi.

"Des événements de ce type renforcent les craintes d'un conflit plus long", ont écrit les analystes de la Deutsche Bank dans une note matinale. Ils ont ajouté qu'il y a des signes que les investisseurs considèrent toujours le conflit comme temporaire plutôt que prolongé.

"En particulier, c'est surtout le début des courbes énergétiques qui a connu de fortes hausses, alors que les contrats à plus long terme ont beaucoup moins bougé", ont-ils écrit.

Mardi, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il s'attendait à ce que la guerre contre l'Iran "ne prenne pas des années". La flambée des prix de l'énergie complique les efforts de la Réserve fédérale pour maîtriser l'inflation, les décideurs politiques montrant déjà des signes de division autour de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie américaine. Les États-Unis prendront des mesures pour atténuer la hausse des prix de l'énergie due à la flambée du prix du pétrole, a déclaré lundi le secrétaire d'État Rubio.

Les données ISM sur l'industrie manufacturière publiées lundi ont montré que l'activité américaine a progressé régulièrement en février, mais un indicateur des prix à la production a atteint son plus haut niveau depuis près de 3 ans et demi en raison des tarifs douaniers, soulignant la pression à la hausse sur l'inflation avant même les attaques contre l'Iran.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent une probabilité implicite de 95,4 % que la banque centrale américaine maintienne ses taux à la fin de sa réunion de deux jours le 18 mars, selon l'outil FedWatch du CME Group. Les probabilités d'un maintien des taux en juin, auparavant inférieures à 50 %, ont légèrement augmenté lundi et sont maintenant légèrement supérieures à celles d'une pièce de monnaie.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la performance de la monnaie américaine par rapport à six autres, s'est maintenu près d'un plus haut de six semaines à 99,168, les investisseurs évitant les monnaies qu'ils perçoivent comme les plus vulnérables à la hausse des prix de l'énergie. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a augmenté de près de 5 points de base, à 4,1 %. Le dollar restant fort, l'or XAU= était en baisse de 2,7 % à 5 185,80 dollars l'once. Le bitcoin BTC= a chuté de 2,2 % à 67 871,41 dollars.