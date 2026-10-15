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La chute de CoreWeave se répercute sur les valeurs liées à l'IA (actualisé)
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 12:28

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(Actualisé avec nouveaux cours boursiers, notes du cabinet Gartner et de S&P Global Market Intelligence, précisions sur CoreWeave et les groupes de "néocloud")

Les actions des fabricants européens de puces électroniques et des groupes liés à l'intelligence artificielle (IA) chutent fortement jeudi, dans le sillage d'une vague de ventes observée sur les places asiatiques et les marchés américains.

Vers 10h10 GMT, l'indice des nouvelles technologies sur le Stoxx 6000 .SX8P recule de 2,99%, après être tombé en séance à son plus bas niveau depuis plus de trois semaines, à 998,99 points. La "tech" est en queue des grands secteurs de l'indice large paneuropéen .STOXX , qui lui-même reflue de 0,28%.

Parmi les valeurs individuelles, les poids lourds de l'indice technologique comme ASML ASML.AS , STMicroelectronics

STMPA.PA , BESI BESI.AS , Infineon IFXGn.DE et ASMI

ASMI.AS reculent de 4,97% à 8,10%.

Siltronic WAFGn.DE , Soitec SOIT.PA , Aixtron AIXGn.DE , Technoprobe TPRO.MI , Suss MicroTec SMHNn.DE et AT&S

ATSV.VI affichent des baisses comprises entre 6,32% et 9,95%.

Nordic Semiconductor NOD.OL , Melexis MLXS.BR et X-FAB

XFAB.PA reculent tous d'environ 3% à 4%.

D'autres titres liés à l'IA, comme Nokia NOKIA.HE , Prysmian PRY.MI , Legrand LEGD.PA , Schneider Electric

SCHN.PA et ABB ABBN.S , abandonnent de 3,44% à près de 5% environ.

En Asie, les fabricants japonais d'équipements pour semi-conducteurs Advantest 6857.T et Tokyo Electron 8035.T ont plongé respectivement de 14,96% et 7,78%. SoftBank Group

9984.T , investisseur dans les start-ups spécialisées dans l'IA, a dégringolé de 9,33%.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)

2330.TW TSM.N a cédé 2,01%, malgré la publication par le groupe d'un bénéfice record pour le sixième trimestre consécutif. Samsung Electronics 005930.KS a plongé de 9,48%, tandis que les fabricants de puces mémoire SK Hynix 000660.KS et Kioxia Holdings 285A.T ont reflué respectivement 11,06% et 12,32%.

DETTE DE $50 MDS POUR COREWEAVE

La nouvelle débâcle en Bourse du secteur technologique est liée à CoreWeave CRWV.O , un opérateur de centres de données déficitaire, qui doit près de 50 milliards de dollars à ses créanciers, selon les données de LSEG.

L'action CoreWeave à Wall Street a chuté de 15% mercredi et perdait encore 6,1% jeudi en avant-Bourse, effaçant ainsi un cinquième de sa valeur boursière.

"Des inquiétudes ont été soulevées quant à une possible détérioration de la santé financière des entreprises liées à l'IA", souligne Wataru Akiyama, stratège chez Nomura. "Par conséquent, les préoccupations concernant les investissements dans l'IA et la rentabilité de ce secteur se sont rapidement accrues", a-t-il ajouté

Le rendement des obligations à échéance 2031 de CoreWeave a bondi jeudi à 16,4%, selon les données de Tradeweb, une plateforme de trading électronique, provoquant ainsi une onde de choc sur les marchés du crédit.

Le coût de l'assurance contre la dette de CoreWeave a grimpé au-delà de 1.000 points de base pour atteindre des niveaux records, montrent des données de S&P Global Market Intelligence.

RISQUE DE FAILLITE DANS LE "NÉOCLOUD"

Le cabinet d'études informatiques Gartner prévoit que plus de 80% des fournisseurs de "néocloud" cesseront leurs activités indépendantes d'ici 2030, en raison des pressions sur les coûts et de l'absence de modèle économique se démarquant de celui des "hyperscalers".

Nebius Group NBIS.O , qui se positionne comme un "néocloud" spécialisé dans l'infrastructure pour l'IA, est attendu en repli de 4,9% à Wall Street, sur fond d'inquiétudes concernant les risques liés à la hausse des coûts d'emprunt dans ce secteur à forte intensité capitalistique.

Le spread des contrats d'échange sur défaut de crédit à cinq ans du géant américain du "cloud computing" Oracle ORCL.N s'établissait jeudi à 288 points de base, selon S&P Global Market Intelligence. Ce spread était inchangé par rapport à la clôture précédente, mais en hausse par rapport aux 260 points de base enregistrés une semaine auparavant.

Les spreads à cinq ans du conglomérat japonais SoftBank

9984.T se sont accrus de 24 points de base à 424 points de base.

"CoreWeave est en train de devenir le signal d'alarme du secteur de l'IA", commente Kathleen Brooks, directrice d'études chez XTB.

"Ses obligations ont fortement chuté (…) c'est le signe que les investisseurs pourraient se détourner du narratif sur les investissements dans l'IA, qui a notamment consisté en des émissions massives de dettes pour financer les ambitions dans ce domaine", a-t-elle ajouté.

Le spectre de difficultés à venir sur le marché des obligations à haut rendement, notamment pour les centres de données, pousse les investisseurs vers les obligations souveraines, dans un contexte d'aversion au risque qui fait monter leurs prix et parallèlement chuter leurs rendements.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans

US10YT=RR baisse de 10,9 points de base, à 5,08%, tandis que son équivalent allemand DE10YT=RR lâche près de dix points de base, à 3,36%.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Tom Westbrook, d'Amanda Cooper, de Shashwat Chauhan, d'Ozan Ergenay et de Kevin Buckland, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ABB
75,420 CHF Swiss EBS Stocks -4,39%
ADVANTEST
194,000 EUR Tradegate -14,54%
AIXTRON
32,230 EUR XETRA -9,19%
ASM INT
758,0000 EUR Euronext Amsterdam -8,10%
ASML HOLDING
1 449,6000 EUR Euronext Amsterdam -5,14%
AT & S AUSTRIA TE
175,800 EUR Tradegate -14,66%
AT & S AUSTRIA TE
178,400 EUR LSE Intl -11,73%
AT & S AUSTRIA TE
224,0300 USD OTCBB -3,17%
BESI
164,8000 EUR Euronext Amsterdam -5,59%
COREWEAVE
65,7800 USD NASDAQ -15,46%
DEU BENCHMARK 10A
3,403 Rates -1,81%
ELMOS SEMICOND
127,200 EUR XETRA -4,93%
INFINEON TECHNOLOGIES
50,940 EUR XETRA -7,97%
LEGRAND
129,4000 EUR Euronext Paris -4,40%
MELEXIS
56,3500 EUR Euronext Bruxelles -4,09%
NEBIUS GROUP RG-A
186,0100 USD NASDAQ -10,08%
NOKIA
8,320 EUR XETRA -4,10%
NOKIA
4,679 CHF Swiss EBS Stocks -14,24%
NORDIC SEMICONDU
16,310 EUR Tradegate +0,62%
NORDIC SEMICONDU
165,600 NOK LSE Intl -4,11%
NORDIC SEMICONDU
18,1200 USD OTCBB 0,00%
ORACLE
130,570 USD NYSE -8,86%
PRYSMIAN
107,650 EUR MIL -4,86%
SAMSUNG ELECTRONICS
140,0000 USD OTCBB +114,69%
SCHNEIDER ELECTRIC
254,2000 EUR Euronext Paris -3,86%
SILTRONIC
65,950 EUR XETRA -7,31%
SOFTBANK GROUP
27,795 EUR Tradegate -8,64%
SOITEC
127,4000 EUR Euronext Paris -9,45%
STMICROELECTRONICS
39,9100 EUR Euronext Paris -7,25%
STOXX Europe 600
635,89 Pts DJ STOXX -0,29%
STOXX Europe 600 Technology
1 004,57 Pts DJ STOXX -2,96%
SUSS MICROTEC
56,400 EUR XETRA -8,22%
TECHNOPR
27,860 EUR MIL -10,65%
TECHNOPR
27,700 EUR Tradegate -12,56%
TECHNOPR
0,000 EUR LSE Intl -100,00%
TOKYO ELECTRON
58,970 EUR Tradegate -11,66%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
430,120 USD NYSE -3,38%
USA BENCHMARK 10A
5,256 Rates +2,81%
X-FAB SILICON
5,3550 EUR Euronext Paris -5,72%
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