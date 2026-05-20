La Chine va acquérir 200 Boeing et demande une extension de la trêve commerciale avec les États-Unis

Un avion Boeing destiné à une compagnie aérienne chinoise retourne à Boeing Field, à Seattle, Washington

par Ethan Wang et Liz Lee

La Chine a annoncé ‌mercredi son intention d'acheter 200 avions de ligne Boeing et de demander une prolongation de la trêve commerciale conclue avec les États-Unis, ​qui doit expirer en novembre prochain, à la suite d'un sommet très médiatisé entre les dirigeants des deux pays visant à stabiliser leurs relations bilatérales et qui a débouché sur une série d'engagements commerciaux.

Cette acquisition, annoncée dans un communiqué du ministère chinois du Commerce, ​constitue la première confirmation par Pékin de la commande auprès de Boeing, bien que le communiqué ne précise pas les types d'appareils que la Chine achètera.

Si elles sont finalisées, ​ces commandes constitueraient la première transaction majeure de Boeing en Chine ⁠depuis près d’une décennie, après que le constructeur américain a été largement écarté du deuxième marché aéronautique mondial en ‌raison des tensions commerciales entre Pékin et Washington.

Donald Trump a déclaré après le sommet de Pékin que les achats de Boeing pourraient atteindre jusqu'à 750 avions, ajoutant qu'ils seraient équipés de moteurs GE Aerospace.

Les États-Unis ​fourniront à la Chine des garanties d'approvisionnement pour ‌les pièces et composants de moteurs d'avion dans le cadre de l'accord Boeing, a déclaré ⁠le ministère chinois.

TRÊVE COMMERCIALE

Les deux parties chercheront à obtenir des réductions tarifaires réciproques sur des marchandises d'une valeur d'au moins 30 milliards de dollars chacune, a déclaré le ministère, ajoutant que les droits de douane américains sur la Chine ne devaient pas dépasser le ⁠niveau fixé dans le cadre ‌d'un accord conclu l'année dernière.

"S'ils réduisent les droits de douane sur des produits d'une valeur d'environ 30 ⁠milliards de dollars, cela représenterait environ 10% des importations américaines en provenance de Chine. Ce n'est pas suffisamment significatif pour modifier ‌les prévisions de PIB du marché", a déclaré Zhiwei Zhang, président et économiste en chef chez Pinpoint Asset Management.

"Il ⁠s’agit néanmoins d’un pas positif dans la bonne direction. Tant que les deux pays dialoguent ⁠pour stabiliser leurs relations bilatérales, c’est ‌une bonne nouvelle pour les investisseurs mondiaux."

Cette déclaration fait suite aux propos du secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, qui a déclaré ​à Reuters que l’administration Trump n’était "pas pressée" de prolonger la trêve ‌tarifaire et commerciale sur les minéraux critiques avec la Chine, laissant entendre que de nouvelles négociations avec Pékin auraient lieu dans les mois à venir pour ​la renouveler.

La Chine et les États-Unis avaient conclu un accord à Kuala Lumpur avant une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping en Corée du Sud en octobre, qui a prolongé leur trêve tarifaire d’un an.

L'accord prévoyait des réductions des droits de ⁠douane américains sur les produits chinois et une suspension des nouvelles restrictions imposées par Pékin sur les minéraux rares et les aimants, qui sont essentiels pour des technologies telles que l'électronique grand public, les véhicules électriques et la défense.

Les deux parties travailleront ensemble pour répondre à leurs préoccupations respectives en matière de contrôle des exportations, a déclaré le ministère, ajoutant que Pékin examine les demandes de licences d'exportation pour les minéraux critiques, y compris les terres rares, destinés à des usages civils.

(Ethan Wang et Liz Lee; version ​française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)