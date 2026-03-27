La Chine retient des navires battant pavillon panaméen dans le cadre d'une bataille pour le contrôle des ports, selon la FMC

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* La FMC surveille l'augmentation des immobilisations de navires battant pavillon panaméen en Chine

* Un tribunal panaméen a retiré à CK Hutchison le contrôle du port du canal de Panama

* La Chine a convoqué Maersk et MSC pour des discussions dans le cadre d'un différend sur le contrôle des ports

* La Chine a déclaré qu'elle s'opposait à la décision du tribunal de Panama

* La Chine estime que les remarques des États-Unis montrent qu'ils veulent s'emparer du contrôle du port

(La position de la Chine est ajoutée au paragraphe 3, le contexte et la réponse du ministère chinois des affaires étrangères aux paragraphes 9 et 10) par Lisa Baertlein

La Commission maritime fédérale américaine (FMC) a déclaré jeudi qu'elle surveillait de près une augmentation des détentions de navires battant pavillon panaméen en Chine, qui semble liée à une décision du tribunal de Panama contre la société CK Hutchison, basée à Hong Kong.

Fin janvier, la Cour suprême du Panama a invalidé le cadre juridique de la concession de 1997 accordant à la société

0001.HK Panama Ports Company de CK Hutchison le droit d'exploiter les terminaux Balboa et Cristobal sur les rives pacifique et atlantique du canal de Panama.

La Chine a déclaré qu'elle s'opposait fermement à la décision contre les concessions portuaires de Hutchison, la qualifiant d'"acte de mauvaise foi".

À la suite de cette décision, le gouvernement panaméen a nommé les filiales américaines Maersk APM Terminals et Mediterranean Shipping Company's (MSC) Terminal Investment Limited en tant qu'opérateurs intérimaires dans le cadre d'accords de 18 mois.

Cette annulation fait suite aux pressions croissantes exercées par les États-Unis pour limiter l'influence de la Chine autour du canal stratégique, qui assure environ 5 % du commerce maritime mondial.

La commissaire Laura DiBella, présidente de la FMC, a déclaré que les détentions par la Chine de navires immatriculés au Panama dépassaient de loin les normes historiques. Selon un rapport de Lloyd's List Intelligence, ce nombre a atteint près de 70 depuis le 8 mars.

"Ces inspections intensifiées ont été menées en vertu de directives informelles et semblent destinées à punir le Panama après le transfert des actifs portuaires de Hutchison", a déclaré Mme DiBella dans un communiqué.

"Étant donné que les navires battant pavillon panaméen transportent une part importante du commerce conteneurisé américain, ces actions pourraient avoir des conséquences commerciales et stratégiques importantes pour le transport maritime américain", a-t-elle ajouté, précisant que la FMC est légalement habilitée à enquêter pour déterminer si les réglementations ou les pratiques des gouvernements étrangers pourraient nuire au commerce américain.

Parallèlement, le ministère chinois des transports a convoqué Maersk MAERSKb.CO et MSC à Pékin pour des discussions de haut niveau, a indiqué Mme DiBella. Le ministère n'a pas révélé de détails.

"Les remarques irresponsables répétées des États-Unis ne font qu'exposer leur propre complot visant à prendre le contrôle du canal par la force", a déclaré Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, au sujet de la déclaration américaine lors d'une conférence de presse régulière vendredi.

Le ministère chinois des transports n'a pas immédiatement répondu à une autre demande de commentaire de Reuters.

CK Hutchison, qui a exploité les ports pendant près de 30 ans, a fermement rejeté la décision du tribunal de Panama, a accusé les autorités panaméennes d'avoir saisi illégalement des biens et lancé une procédure d'arbitrage international contre le Panama, réclamant des dommages-intérêts de plus de 2 milliards de dollars.

Le litige a également compliqué la vente prévue par CK Hutchison d'une participation majoritaire dans ses activités portuaires mondiales à un consortium dirigé par BlackRock et MSC, pour un montant de 23 milliards de dollars.