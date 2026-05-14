La Chine renouvelle puis suspend les licences de centaines d'exportateurs de bœuf américains en plein sommet Trump-Xi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture et ajout de détails et de contexte tout au long du texte) par Daphne Zhang, Lewis Jackson et Ella Cao

Les douanes chinoises semblent avoir suspendu jeudi les autorisations d'exportation pour des centaines d'usines de viande bovine américaines, quelques heures après que Reuters avait annoncé que les licences tant attendues avaient été approuvées lors d'un sommet entre les présidents américain et chinois à Pékin.

Plus de 400 usines de viande bovine américaines ont perdu leur droit d'exporter au cours de l'année écoulée, les autorisations accordées par Pékin entre mars 2020 et avril 2021 ayant expiré sans être renouvelées comme d'habitude, ce qui représente environ 65 % des installations autrefois enregistrées.

Le renouvellement des licences constituerait une victoire évidente pour les producteurs de bœuf américains, après que la Maison Blanche a déclaré ces dernières semaines que la question serait soulevée lors du sommet.

Leur statut d'enregistrement, qui était indiqué comme "en vigueur" plus tôt dans la journée de jeudi, est ensuite repassé à "expiré", comme l'indiquait le site web des douanes.

L'Administration générale des douanes chinoise n'était pas joignable par téléphone et n'a pas immédiatement répondu aux questions envoyées par fax par Reuters pour savoir pourquoi ce changement avait été effectué.

Une poignée de dirigeants d’entreprises chinoises du secteur de la viande bovine contactés par Reuters ont refusé de commenter ou d’être cités, invoquant le caractère sensible de la question.

"Une chose est sûre: cette question est une carte que la Chine joue dans les négociations commerciales bilatérales – elle est très efficace pour envoyer des signaux, tandis que le risque réel reste tout à fait gérable. C’est pourquoi nous assistons à des revirements aussi spectaculaires", a déclaré Xu Hongzhi, analyste senior chez Beijing Orient Agribusiness Consultants, ajoutant qu’il ne savait pas exactement ce qui avait motivé ce revirement.

Lors d’une rencontre bilatérale avec le président américain Donald Trump jeudi, le président chinois Xi Jinping a appelé les deux parties à renforcer leur coopération dans des domaines tels que le commerce et l’agriculture, a rapporté la chaîne publique CCTV.

Le directeur général de Cargill, Brian Sikes, fait partie des directeurs généraux américains qui accompagnent M. Trump. Les usines appartenant à Cargill CARG.UL et à Tyson Foods TSN.N figuraient parmi celles concernées lorsque les renouvellements ont été publiés pour la première fois sur le site web des douanes.

Victimes de la guerre commerciale entre Pékin et Washington, les exportations de bœuf américain vers la Chine ont chuté régulièrement pour atteindre environ 500 millions de dollars l'année dernière, contre un pic de 1,7 milliard de dollars en 2022.