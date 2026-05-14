La Chine renouvelle les licences de centaines d'exportateurs américains de bœuf lors du sommet Trump-Xi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique) par Daphne Zhang, Lewis Jackson et Ella Cao

La Chine a renouvelé les licences d'exportation de centaines d'usines de transformation de viande bovine américaines, selon les données douanières, dans ce qui pourrait être un geste de bonne volonté alors que les dirigeants des deux pays se sont rencontrés à Pékin jeudi.

Plus de 400 usines de transformation de viande bovine américaines ont perdu leur éligibilité à l'exportation au cours de l'année écoulée, les autorisations accordées par Pékin entre mars 2020 et avril 2021 ayant expiré sans le renouvellement habituel, ce qui représente environ 65 % des installations autrefois enregistrées.

L'agriculture devrait jouer un rôle important dans tout accord commercial et ces renouvellements constituent le premier indice officiel des éléments susceptibles de figurer dans l'accord final qui se dessine lors des pourparlers entre le président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

« Cela montre que la Chine a fait preuve de bonne volonté dans des domaines qui ne sont pas trop critiques pour les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine », a déclaré Xu Hongzhi, analyste senior chez Beijing Orient Agribusiness Consultants.

Cette mesure devrait réjouir les producteurs de bœuf américains, à qui la Maison Blanche a indiqué ces dernières semaines que la question serait abordée lors du sommet.

Le directeur général de Cargill, Brian Sikes, fait partie des chefs d’entreprise américains accompagnant Donald Trump. Les usines appartenant à Cargill CARG.UL et à Tyson Foods TSN.N ont été incluses dans le renouvellement.

Victimes de la guerre commerciale entre Pékin et Washington, les exportations américaines de bœuf vers la Chine ont chuté régulièrement, passant d’un pic de 1,7 milliard (XX milliards d'euros) de dollars en 2022 à environ 500 millions (XX millions d'euros) de dollars l’année dernière.

Reuters n'a pas pu déterminer immédiatement quand les enregistrements avaient été renouvelés.