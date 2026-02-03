 Aller au contenu principal
La Chine qualifie de "honteuse et pathétique" la décision du tribunal de Panama concernant les contrats portuaires de CK Hutchison
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 14:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine a qualifié mardi d'"absurde", de "honteuse et pathétique" la décision d'un tribunal panaméen annulant les contrats de CK Hutchison

0001.HK pour l'exploitation de deux ports du canal de Panama, et s'est engagée à défendre les intérêts des entreprises chinoises.

La semaine dernière, la Cour suprême du Panama a annulé les contrats clés que Panama Ports Company, une filiale de CK Hutchison, détient depuis les années 1990 pour l'exploitation de terminaux à conteneurs, ce qui a jeté le trouble sur le projet de vente des ports de la société, d'une valeur de 23 milliards de dollars, à un consortium dirigé par BlackRock BLK.N et Mediterranean Shipping Company (MSC).

"La décision a ignoré les faits, a brisé la confiance et porte gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes des entreprises de Hong Kong, en Chine", selon une déclaration publiée par le Bureau des affaires de Hong Kong et de Macao de la Chine sur son compte de médias sociaux.

