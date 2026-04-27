La Chine ordonne à Meta de défaire l'acquisition, d'un montant de 2 milliards de dollars, de la start-up spécialisée dans l'IA Manus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Pékin entend empêcher les entreprises américaines de recruter des talents chinois dans le domaine de l'IA

* Manus s'est installé à Singapour pour contourner les restrictions chinoises

* Le personnel de Manus a déjà emménagé dans les bureaux de Meta à Singapour

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 8 et 9)

La Chine a ordonné lundi au géant américain de la technologie Meta META.O de défaire son acquisition de plus de 2 milliards de dollars de la start-up d'intelligence artificielle Manus, alors que Pékin renforce la surveillance des investissements américains dans les start-ups nationales développant des technologies de pointe.

La décision de la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) souligne la volonté de la Chine d'empêcher les entreprises américaines d'acquérir des talents chinois en IA et de la propriété intellectuelle, alors que Washington tente de limiter l'accès des entreprises technologiques chinoises aux puces américaines de pointe.

Le bureau de la NDRC chargé d'examiner la sécurité des investissements étrangers a déclaré qu'il "interdirait les investissements étrangers dans Manus conformément aux lois et réglementations, et exigeait des parties concernées qu'elles annulent la transaction d'acquisition".

Il n'a pas cité Meta ni aucun autre investisseur étranger dans Manus.

Après une levée de fonds de 75 millions de dollars menée par la société de capital-risque américaine Benchmark en mai 2025, Manus a fermé ses bureaux en Chine en juillet, licenciant des dizaines d'employés. Elle a ensuite transféré ses activités à Singapour.

Cela a permis à la société mère de Manus, Butterfly Effect, de se constituer en société à Singapour et de contourner les restrictions américaines en matière d'investissement visant les entreprises chinoises spécialisées dans l'IA, ainsi que les règles chinoises limitant la capacité des entreprises nationales d'IA à transférer leur propriété intellectuelle et leurs capitaux à l'étranger.

On ne savait pas immédiatement sur quels motifs la Chine demandait l'annulation d'un accord impliquant une société basée à Singapour, ni comment, le cas échéant, une opération d'acquisition déjà finalisée pourrait être annulée.

Mais selon des analystes et des avocats, cette initiative rare visant à défaire une transaction déjà conclue souligne la volonté de Pékin d'étendre sa juridiction sur les transactions transfrontalières impliquant des actifs, des actionnaires ou des technologies chinois dans le cadre de son régime d'examen de sécurité nationale.

À l'avenir, l'autorisation de sécurité nationale chinoise deviendra "une condition habituelle de clôture pour les transactions technologiques transfrontalières", a déclaré Weiheng Chen, associé principal et responsable de la région Grande Chine au sein du cabinet d'avocats Wilson Sonsini.

Cette décision intervient quelques semaines avant le sommet prévu mi-mai entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping à Pékin. Le ministère chinois du Commerce a annoncé une enquête sur cette vente en janvier, quelques jours après que Meta eut finalisé son acquisition.

Les entreprises impliquées dans des investissements étrangers, des exportations de technologies, des transferts de données à l'étranger et des acquisitions doivent se conformer aux lois et réglementations chinoises, avait déclaré à l'époque le porte-parole du ministère .

"La transaction était pleinement conforme à la législation applicable. Nous espérons une issue favorable à cette enquête", a déclaré Meta, basée en Californie, en réponse à la dernière initiative de Pékin lundi.

Meta a acquis Manus afin de renforcer ses travaux sur les agents IA – des outils conçus pour effectuer des tâches complexes avec une intervention humaine minimale.

TRANSACTIONS TRANSFRONTALIÈRES

Les deux cofondateurs de Manus, le directeur général Xiao Hong et le directeur scientifique Ji Yichao, ont été convoqués à Pékin en mars pour s'entretenir avec les autorités de régulation, puis interdits de sortie du territoire, ont indiqué cinq sources proches du dossier.

Xiao et Ji n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Le personnel de Manus a déjà emménagé dans les bureaux de Meta à Singapour, et les projets se poursuivent malgré l'interdiction de sortie du territoire imposée aux deux dirigeants, ont indiqué deux sources proches du dossier.

La décision de Pékin montre que l'analyse réglementaire d'une acquisition ne se limite plus au lieu d'enregistrement de la société cible, a déclaré lundi Carl Li, associé du cabinet d'avocats chinois Zhong Lun, dans un message publié sur sa page LinkedIn.

"L'origine de la technologie, le lieu où se déroule la R&D principale, la nationalité et la localisation de l'équipe fondatrice, l'historique des opérations en Chine, les flux de données et le processus de restructuration offshore peuvent tous devenir pertinents", a-t-il déclaré.

"Dans les secteurs technologiques sensibles, une opération peut être examinée non seulement comme une transaction de fusion-acquisition, mais aussi comme un transfert potentiel de technologies stratégiques, de données, de savoir-faire et de capacités sensibles en matière de sécurité nationale."

L'affaire Manus est le dernier cas très médiatisé en date où la Chine bloque ou conteste une transaction transfrontalière impliquant une société non enregistrée en Chine, dans un contexte de tensions géopolitiques entre Pékin et Washington.

L'année dernière, la Chine a critiqué CK Hutchison, la société du milliardaire hongkongais Li Ka-shing, pour avoir conclu un accord de vente de plusieurs dizaines de ports à travers le monde, d'une valeur de 23 milliards de dollars, à un consortium dirigé par le gestionnaire d'actifs américain BlackRock BLK.N . Cette transaction avait été saluée par le président américain Trump.

AVERTISSEMENT

La décision de la NDRC envoie un avertissement sévère aux start-ups chinoises – en particulier dans les secteurs sensibles tels que la technologie – qui cherchent à délocaliser leurs activités à Singapour pour accéder à des capitaux étrangers, une pratique souvent qualifiée de "Singapore washing" .

"Je ne dirais pas que cela met fin à l’expatriation des entreprises chinoises vers Singapour. Cela relève plutôt le niveau d’exigence en matière de conformité", a déclaré Ben Chester Cheong, maître de conférences à l’Université des sciences sociales de Singapour.

"Les entreprises devront peut-être démontrer un véritable transfert opérationnel: où se trouve la direction, qui détient la propriété intellectuelle, où la R&D est menée, où les données sont stockées, et si des autorisations réglementaires chinoises sont nécessaires."

Au début de l’année dernière, Manus a été saluée par les médias d’État et les commentateurs comme le prochain DeepSeek chinois après avoir lancé ce qu’elle présentait comme le premier agent d’IA générale au monde. L’entreprise ne développe pas son propre modèle d’IA, mais un cadre d’agent qui fonctionne sur la base de grands modèles linguistiques occidentaux existants.

L'IA est devenue un élément central de la concurrence stratégique entre les deux plus grandes économies mondiales, a déclaré Alfredo Montufar-Helu, directeur général chez Ankura China Advisors.

"La Chine affirme qu’elle empêchera l’acquisition par des étrangers d’actifs qu’elle considère comme importants pour la sécurité nationale – et l’IA en fait désormais clairement partie", a-t-il déclaré.