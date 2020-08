Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine ne veut pas d'ingérences dans ses affaires internes-diplomate Reuters • 30/08/2020 à 11:52









PARIS, 30 août (Reuters) - Le chef de file de la diplomatie chinoise Wang Yi a déclaré dimanche que ce qui se passait dans la région du Xinjiang et à Hong Kong relevait des affaires intérieures chinoises et que les autres pays n'avaient pas à interférer. "S'agissant du Xinjiang et Hong Kong, cela relève des affaires intérieures de la Chine et nous souhaitons que les autres pays ne s'ingèrent pas dans les affaires chinoises", a déclaré le diplomate à l'Institut français des relations internationales (Ifri) à Paris. Dans un communiqué diffusé un peu plus tôt dans la journée, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian dit avoir rappelé au diplomate chinois qu'il a rencontré samedi "les graves préoccupations de la France quant à la dégradation de la situation des droits de l'Homme en Chine, en particulier à Hong Kong et au Xinjiang". (John Irish, avec Gwénaëlle Barzic et Maya Nikolaeva)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.