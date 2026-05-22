La Chine n'oblige pas les entreprises technologiques à refuser les investissements étrangers, selon la NDRC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation du porte-parole de la NDRC aux paragraphes 3 et 4, contexte au paragraphe 6)

Le puissant organisme de planification économique chinois a déclaré vendredi que le gouvernement n'avait jamais exigé des entreprises technologiques chinoises qu'elles refusent les investissements étrangers, en réponse à une question des médias visant à savoir si Pékin prévoyait de demander aux entreprises chinoises de refuser les capitaux américains. Le mois dernier, Bloomberg News a rapporté que la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) et d'autres régulateurs avaient donné pour consigne à plusieurs entreprises technologiques privées, dont des start-ups de premier plan dans le domaine de l'intelligence artificielle, de rejeter les investissements américains lors des levées de fonds, sauf autorisation expresse, citant des sources proches du dossier.

“Nous n'avons jamais exigé des entreprises technologiques chinoises qu'elles n'acceptent pas d'investissements étrangers”, a déclaré Li Chao, porte-parole de la NDRC, aux journalistes lors d'une conférence de presse.

“Dans le même temps, les investissements étrangers doivent respecter les lois et réglementations chinoises et ne doivent pas nuire à la sécurité nationale ou aux intérêts de la Chine.” Le démenti de l’organisme de planification d’État intervient alors qu’il cherche à gérer les retombées d’une décision prise le mois dernier d’ordonner au géant américain de la technologie Meta META.O de dénouer son acquisition de la start-up chinoise d’intelligence artificielle Manus, ce qui a semé la panique parmi les start-ups et les communautés d’affaires étrangères.

L'IA et son potentiel à renforcer considérablement les capacités en matière d'armement et de cyberpiratage en ont fait une question de sécurité nationale pour les États-Unis et la Chine, alors que ces deux pays cherchent à se surpasser mutuellement dans cette technologie de pointe.