 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Chine n'oblige pas les entreprises technologiques à refuser les investissements étrangers, selon la NDRC
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 06:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation du porte-parole de la NDRC aux paragraphes 3 et 4, contexte au paragraphe 6)

Le puissant organisme de planification économique chinois a déclaré vendredi que le gouvernement n'avait jamais exigé des entreprises technologiques chinoises qu'elles refusent les investissements étrangers, en réponse à une question des médias visant à savoir si Pékin prévoyait de demander aux entreprises chinoises de refuser les capitaux américains. Le mois dernier, Bloomberg News a rapporté que la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) et d'autres régulateurs avaient donné pour consigne à plusieurs entreprises technologiques privées, dont des start-ups de premier plan dans le domaine de l'intelligence artificielle, de rejeter les investissements américains lors des levées de fonds, sauf autorisation expresse, citant des sources proches du dossier.

“Nous n'avons jamais exigé des entreprises technologiques chinoises qu'elles n'acceptent pas d'investissements étrangers”, a déclaré Li Chao, porte-parole de la NDRC, aux journalistes lors d'une conférence de presse.

“Dans le même temps, les investissements étrangers doivent respecter les lois et réglementations chinoises et ne doivent pas nuire à la sécurité nationale ou aux intérêts de la Chine.” Le démenti de l’organisme de planification d’État intervient alors qu’il cherche à gérer les retombées d’une décision prise le mois dernier d’ordonner au géant américain de la technologie Meta META.O de dénouer son acquisition de la start-up chinoise d’intelligence artificielle Manus, ce qui a semé la panique parmi les start-ups et les communautés d’affaires étrangères.

L'IA et son potentiel à renforcer considérablement les capacités en matière d'armement et de cyberpiratage en ont fait une question de sécurité nationale pour les États-Unis et la Chine, alors que ces deux pays cherchent à se surpasser mutuellement dans cette technologie de pointe.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

META PLATFORMS
607,3800 USD NASDAQ +0,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,62 -0,29%
CAC 40
8 086 -0,39%
Or
4 531,82 -0,30%
NANOBIOTIX
33,52 -9,26%
TOTALENERGIES
80,26 +0,82%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank