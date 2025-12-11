La Chine misera sur la relance budgétaire pour gérer l’économie en 2026

La Chine a déclaré jeudi qu'elle s'appuierait sur la relance budgétaire pour gérer son économie en 2026, s'engageant à maintenir un niveau "nécessaire" de déficit et d’endettement afin de soutenir la croissance tout en s’attaquant aux tensions financières pesant sur les gouvernements locaux.

L’engagement, formulé à l’issue d’une réunion clé de définition de l'agenda, souligne la volonté de Pékin de maintenir des dépenses élevées et de déployer des outils monétaires flexibles, alors que le pays fait face à la pression de stimuler la demande intérieure et contrebalancer les tensions commerciales mondiales.

La Chine renforcera l’ajustement contracyclique et inter-cyclique l’an prochain, a rapporté l’agence officielle Xinhua, citant la Conférence centrale annuelle sur le travail économique, tenue les 10 et 11 décembre.

"Nous continuerons à mettre en œuvre une politique fiscale plus proactive: maintenir le déficit fiscal nécessaire, l’échelle totale de la dette et des dépenses, renforcer la gestion scientifique des finances publiques et optimiser la structure des dépenses".

Les analystes s'attendent à ce que la Chine mette en place une relance budgétaire vigoureuse l'an prochain, en maintenant son objectif de déficit budgétaire à un niveau proche de celui de cette année - voire légèrement supérieur - tout en augmentant l'émission de dette.

La Chine s'est fixé un objectif record de déficit budgétaire d'environ 4% du produit intérieur brut (PIB) en 2025 pour soutenir son objectif de croissance.

Les responsables politiques utiliseront de manière flexible des outils tels que des réductions du ratio de réserves obligatoires des banques et des taux d’intérêt, selon le rapport de Xinhua.

La Chine prendra également des mesures pour stimuler la consommation des ménages tout en restant fidèle à une stratégie axée sur l’innovation et en accélérant la création et l’expansion de nouveaux moteurs de croissance.

