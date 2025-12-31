 Aller au contenu principal
La Chine met en place des quotas d'importation de naphta pour 2026, selon certaines sources
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 08:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Trixie Yap, Siyi Liu et Sam Li

La Chine a commencé à allouer des quotas d'importation de naphta aux principaux importateurs dans le premier lot de quotas pour 2026 et les volumes devraient être stables à partir de cette année, ont déclaré mercredi trois sources commerciales familières avec la question.

Les entreprises publiques Sinopec 600028.SS et CNOOC

600938.SS se sont vu attribuer 2,52 millions de tonnes métriques (22,4 millions de barils) et 2,11 millions de tonnes métriques , selon deux de ces personnes.

L'allocation de Ningbo Zhongjin Petrochemical, propriété de Rongsheng Petrochemical 002493.SZ , était de 750 000 tonnes, a ajouté l'une des deux sources.

Les sources ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer publiquement.

Le ministère du commerce, Sinopec, CNOOC et Rongsheng Petrochemical n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Pékin contrôle les importations de naphta, une matière première essentielle pour la production pétrochimique, au moyen d'un système de quotas, comme pour les exportations de brut et de produits raffinés.

Les opérateurs de craqueurs étrangers Exxon Mobil XOM.N et BASF BASFn.DE devraient également recevoir des volumes importants dans le premier lot, ont déclaré les sources, bien que les volumes ne soient pas immédiatement connus.

Le 5 novembre, BASF a déclaré qu'elle était en train de démarrer son nouveau craqueur d'une capacité de 1 million de tonnes par an et ses unités de dérivés à Zhanjiang, dans la province méridionale de Guangdong.

Au cours des 11 premiers mois de cette année, la Chine a importé environ 15,44 millions de tonnes de naphta, selon les données officielles des douanes, alors que le quota 2025 était d'environ 24 millions de tonnes. La raison pour laquelle le quota 2025 n'a pas été entièrement utilisé n'est pas claire.

Pékin devrait libérer le deuxième lot de quotas d'importation de naphta pour 2026 au milieu de l'année prochaine, a déclaré l'une des trois sources.

