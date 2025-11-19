La Chine lève 4,6 milliards de dollars d'euro-obligations grâce à la forte demande des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de statistiques officielles de l'opération aux paragraphes 4 à 6) par Scott Murdoch

La Chine a levé 4 milliards d'euros (4,6 milliards de dollars) dans le cadre d'une émission obligataire en deux tranches, avec une forte demande de la part des investisseurs malgré un pic de volatilité sur les marchés mondiaux, selon une fiche d'information examinée par Reuters mercredi.

Une tranche à quatre ans a permis de lever 2 milliards d'euros au taux mid-swap majoré de 5 points de base, selon le document. L'indication de prix initiale était au mid-swap majoré de 28 points de base.

Une tranche à sept ans a permis de lever 2 milliards d'euros au taux mid-swap majoré de 13 points de base, comparé à une indication de prix initiale de mid-swap majoré de 38 points de base.

Les obligations, émises par l'intermédiaire du ministère chinois des finances, ont attiré environ 100 milliards d'euros d'ordres, ce qui signifie que l'opération a été couverte environ 25 fois, selon les statistiques distribuées par les teneurs de livres.

Les statistiques montrent que 1 019 investisseurs ont passé des ordres, ce qui, selon les banquiers, est très élevé pour une opération obligataire de ce type.

Les investisseurs européens ont acheté 51 % de la transaction, devant les investisseurs asiatiques qui en ont acheté 35 %. Le reste a été acheté par des investisseurs du Moyen-Orient et des investisseurs américains offshore. Les gestionnaires d'actifs, de fonds et de fonds spéculatifs ont été les acheteurs les plus courants, puisqu'ils ont acquis 39 % de la transaction, selon les statistiques.

Le ministère des Finances n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par fax.

La nouvelle vague d'aversion au risque qui a balayé les marchés mondiaux au cours des trois derniers jours n'a pas dissuadé les investisseurs d'acheter les obligations.

Le repli des marchés boursiers cette semaine intervient alors que les investisseurs attendent les résultats de Nvidia Corp NVDA.O plus tard dans la journée de mercredi et des données économiques américaines clés, notamment les chiffres de l'emploi non agricole pour le mois de septembre, attendus jeudi.

Selon les banquiers qui ont travaillé sur l'opération, un émetteur souverain de grande qualitétel que la Chine a attiré les investisseurs pendant les périodes de volatilité des marchés.

L'émission en euros a eu lieu deux semaines après que la Chine a levé 4 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction en dollars qui a suscité une demande près de 30 fois supérieure à la taille de l'opération.

La Chine a levé 2 milliards d'euros d'obligations en septembre de l'année dernière, où la demande a été huit fois plus importante que la taille de l'opération.

L'apaisement des tensions commerciales et géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, favorisé par la rencontre entre le président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping en Corée du Sud fin octobre, a incité les investisseurs internationaux à investir à nouveau en Chine, ont déclaré les banquiers.

(1 dollar = 0,8635 euros)