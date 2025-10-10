La Chine intensifie les contrôles douaniers visant les puces d'IA de Nvidia-FT

La Chine a renforcé l'application de ses restrictions à l'importation de puces, dans le but de réduire la dépendance des entreprises technologiques nationales à l'égard des produits américains, tels que les processeurs d'intelligence artificielle NVDA.O de Nvidia, a rapporté le Financial Times vendredi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Des équipes de douaniers ont été mobilisées dans les principaux ports chinois au cours des dernières semaines pour effectuer des contrôles stricts sur les cargaisons de semi-conducteurs, a indiqué le journal, citant des personnes au fait du sujet.

Les inspections ont été lancées dans le but de s'assurer que les entreprises locales cessent d'acheter des puces Nvidia spécifiques à la Chine, conformément aux recommandations des autorités, selon le FT.

Les douanes chinoises et Nvidia n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les régulateurs chinois, menés par la CAC ("Cyberspace Administration of China"), l'autorité de surveillance de l'internet, ont demandé à la mi-septembre à de grandes entreprises technologiques, dont ByteDance et Alibaba 9988.HK , de cesser de commander et de tester des produits Nvidia, selon le FT, qui ajoute que les contrôles douaniers ont été élargis pour inclure tous les produits semi-conducteurs de pointe.

(Rédigé par Ananya Palyekar à Bangalore; version française Augustin Turpin)