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La Chine fait appel à des banques pour une éventuelle émission d'euro-obligations, selon une fiche de conditions
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 11:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les banques, le contexte et les déclarations tout au long de l'article)

Le ministère chinois des Finances a mandaté un groupe de banques chinoises et internationales pour organiser une éventuelle émission d’obligations libellées en euros, selon une fiche de conditions consultée mercredi par Reuters.

L'opération pourrait porter sur des obligations à échéance de cinq, huit et douze ans, en fonction des conditions du marché. Aucune information n'a été fournie quant au montant potentiel de l'émission.

Le ministère chinois des Finances a déclaré mardi qu’il prévoyait de vendre jusqu’à 5 milliards d’euros (5,80 milliards de dollars) d’obligations souveraines au Luxembourg au cours de la semaine du 22 juin, les détails définitifs devant être annoncés avant la vente.

La Chine a vendu des obligations en euros pour la dernière fois en novembre, lorsqu’elle a levé 4 milliards d’euros grâce à une opération en deux volets qui a suscité une forte demande de la part des investisseurs.

La fiche de conditions publiée mercredi indiquait que les banques mandatées étaient la Bank of China, la Bank of Communications, l’Agricultural Bank of China, BofA Securities, la China Construction Bank (Asia), la China International Capital Corporation, Citigroup, le Crédit Agricole CIB, la Deutsche Bank, Goldman Sachs (Asia), HSBC, l’ICBC, JPMorgan, la Société Générale, la Standard Chartered Bank et UBS.

(1 dollar = 0,8620 euro)

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