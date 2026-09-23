La Chine examine les équipements de Broadcom dans le cadre de sa stratégie nationale en matière d'IA, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités chinoises examinent actuellement l’utilisation du matériel AVGO.O de Broadcom dans des centres de données soutenus par l’État, dans le cadre d’une initiative visant à soutenir les producteurs nationaux et à réduire la dépendance vis-à-vis des infrastructures étrangères en matière d’intelligence artificielle, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.