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La Chine et l'UE parviennent à s'entendre sur les véhicules hybrides
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 16:49

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La Chine et l'Union européenne sont parvenues à un "accord" sur le commerce des véhicules hybrides, a annoncé vendredi le ministère chinois du Commerce, à l'issue de deux jours de négociations au cours desquelles l'UE a cherché à réduire son déficit commercial avec Pékin.

Le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, avait déclaré avoir l'espoir de revenir avec des "résultats concrets" de sa visite en Chine.

Le déficit commercial de l'UE dans ses échanges avec la Chine s'élève à plus d’un milliard d'euros.

L'accord sur un commerce des véhicules hybrides conforme aux règles de l'OMC (Organisation mondiale du commerce) a été le fruit d'intenses négociations a précisé le ministère du Commerce chinois, sans donner plus de détails.

Les responsables de l'UE s'inquiètent de la forte hausse des importations de voitures en provenance de Chine.

Et le nombre record de marques chinoises - 20 - qui seront présentes au Mondial de l'Auto de Paris la semaine prochaine, souligne la rapidité avec laquelle les constructeurs chinois se sont imposés comme une menace concurrentielle en Europe malgré la multiplication des barrières commerciales.

Les marques chinoises ont ainsi représenté plus de 26% du marché des hybrides rechargeables en Europe occidentale au deuxième trimestre 2026, contre seulement 2,2% à la même période deux ans auparavant.

Les discussions entre le ministre du Commerce Wang Wentao et Maros Sefcovic, qui se sont tenues jeudi et vendredi à Pékin, ont été "pragmatiques et productives", a encore dit le ministère chinois.

(Qiaoyi Li, Yukun Zhang et Joe Cash, avec la contribution de Philip Blenkinsop à Bruxelles; Version française Matthieu Huchet)

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