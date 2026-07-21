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La Chine envisage de renforcer les contrôles à l'exportation sur les modèles d'IA et les puces, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 06:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec des détails tirés du rapport et le contexte)

Les autorités chinoises envisagent de renforcer les contrôles à l'exportation sur les technologies d'IA et de semi-conducteurs, a rapporté mardi le Financial Times.

Cette mesure reflète la volonté de Pékin de garder l’IA nationale sur son territoire et montre que la Chine, à l’instar des États-Unis, considère désormais l’IA de pointe comme un atout national essentiel nécessitant des contrôles.

Plus tôt ce mois-ci, Reuters avait révélé en exclusivité que les autorités chinoises avaient précédemment tenu des réunions avec les principales entreprises technologiques au sujet d’une éventuelle restriction de l’accès depuis l’étranger aux modèles d’IA les plus avancés de Chine, y compris ceux qui n’ont pas encore été commercialisés.

Les régulateurs, sous l’égide du ministère chinois du Commerce, ont consulté les principales entreprises nationales spécialisées dans l’IA et la fabrication de puces afin de déterminer comment empêcher que les technologies de pointe et les start-ups de premier plan chinoises ne soient rachetées par l’Occident, indique l’article, citant deux personnes impliquées dans ces discussions.

Le ministère du Commerce, qui supervise la réglementation des exportations, s’est également entretenu avec des entreprises d’IA, notamment Alibaba 9988.HK , ByteDance et Zhipu, au sujet de la limitation du transfert à l’étranger des données clés nécessaires à l’entraînement de leurs modèles, ainsi que de la possibilité pour les utilisateurs étrangers de télécharger les poids de leurs modèles, précise le journal.

Il a également sollicité des avis sur d’éventuelles restrictions visant à empêcher les fabricants de puces étrangers, notamment Qualcomm QCOM.O et TSMC 2330.TW , de produire des semi-conducteurs de pointe basés sur des conceptions développées par des entreprises chinoises telles que Huawei, Alibaba et ByteDance, rapporte le FT.

Ces nouvelles mesures pourraient être intégrées à la prochaine révision du catalogue chinois des technologies dont l’exportation est interdite ou soumise à des restrictions, précise l’article, ajoutant que ces propositions sont à l’étude et que les autorités de régulation évaluent les réactions du secteur avant de prendre une décision définitive.

Des restrictions pourraient également être imposées aux acquisitions à l’étranger de technologies stratégiques dans des domaines tels que l’IA agentique, a indiqué le FT.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations. Le ministère du Commerce, ByteDance, Alibaba, Zhipu, Huawei, Qualcomm et TSMC n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

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