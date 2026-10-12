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La Chine donne son feu vert à l'acquisition de Ford España par Geely
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 10:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité chinoise de régulation des marchés a approuvé sans condition l'acquisition par Geely 0175.HK de la filiale espagnole de Ford Motor F.N , Ford España, a-t-elle annoncé lundi.

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