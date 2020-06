Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine dit ne pas vouloir interférer dans l'élection présidentielle US Reuters • 18/06/2020 à 10:13









PEKIN, 18 juin (Reuters) - La Chine a déclaré jeudi n'avoir aucune intention d'interférer dans les élections américaines de novembre prochain au lendemain de la publication des extraits d'un livre de l'ancien conseiller à la Sécurité nationale de Donald Trump dans lequel il affirme que ce dernier a sollicité l'aide du président chinois pour sa réélection. Ces propos ont été tenus par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, en réponse à une question sur le livre de John Bolton dont les bonnes feuilles ont été publiées mercredi. Selon John Bolton, le président américain a sollicité Xi Jinping lors d'une réunion à huis clos organisée en juin 2019. John Bolton a été limogé le 10 septembre dernier sur fond de désaccords sur la gestion de plusieurs dossiers comme la Corée du Nord, l'Iran, l'Afghanistan et la Russie. (Gabriel Crossley; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

