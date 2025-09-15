La Chine dévoile des indicateurs moins bons que prévu pour le mois d'août

(AOF) - La Chine a dévoilé des indicateurs macro-économiques globalement décevants. Au mois d’août, la production industrielle a progressé de 5,2 %, là où les économistes tablaient sur une augmentation nettement supérieure de 5,7 %, après une hausse de 5,7 % en juillet. Autre déception dans l’empire du Milieu : les ventes au détail ont connu une croissance de 3,4 % le mois dernier, loin des anticipations qui étaient de +3,8 %. En juillet, la progression s’était élevée à 3,7 %. Enfin, toujours sur la même période, le taux de chômage s’est élevé à 5,3 %, alors qu’il était attendu stable à 5,2 %.