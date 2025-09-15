 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 918,99
+1,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Chine dévoile des indicateurs moins bons que prévu pour le mois d'août
information fournie par AOF 15/09/2025 à 09:45

(AOF) - La Chine a dévoilé des indicateurs macro-économiques globalement décevants. Au mois d’août, la production industrielle a progressé de 5,2 %, là où les économistes tablaient sur une augmentation nettement supérieure de 5,7 %, après une hausse de 5,7 % en juillet. Autre déception dans l’empire du Milieu : les ventes au détail ont connu une croissance de 3,4 % le mois dernier, loin des anticipations qui étaient de +3,8 %. En juillet, la progression s’était élevée à 3,7 %. Enfin, toujours sur la même période, le taux de chômage s’est élevé à 5,3 %, alors qu’il était attendu stable à 5,2 %.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank