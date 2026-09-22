La Chine demande aux banques de ne pas inscrire les prêts accordés à Vanke dans leurs comptes de créances douteuses, selon certaines sources

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* La Chine demande aux banques de reporter les remboursements de Vanke, selon certaines sources

* Pékin cherche à éviter le défaut de paiement de Vanke et à prévenir des risques systémiques plus larges

* Les faibles ventes et l'endettement massif de Vanke aggravent les difficultés du secteur immobilier

Les régulateurs financiers chinois ont demandé à certaines banques de ne pas classer comme non performants les prêts en souffrance accordés à China Vanke

000002.SZ et de prolonger les délais de remboursement accordés à ce promoteur immobilier soutenu par l’État, ont indiqué des personnes proches du dossier.

Dans le cadre de l’une des interventions les plus énergiques menées à ce jour par Pékin pour empêcher un défaut de paiement de Vanke, les autorités de régulation ont donné aux prêteurs des “orientations informelles” afin qu’ils soutiennent l’entreprise et s’abstiennent de toute mesure susceptible d’aggraver ses difficultés de trésorerie, ont précisé ces sources.

Les autorités ont également demandé à certains prêteurs de suspendre le recouvrement des intérêts dus par Vanke, ont ajouté ces sources, sans préciser le montant des renonciations.

UNE DIRECTIVE DESTINÉE PRINCIPALEMENT AUX BANQUES D'ÉTAT, SELON DES SOURCES

Reuters n’a pas pu déterminer combien de banques ont reçu ces orientations, mais la directive visait principalement les grandes banques , ont indiqué les sources.

La durée pendant laquelle ces prêts ne seraient pas classés comme non performants n’a pas été précisée et dépendra de l’évolution du marché immobilier ainsi que de discussions ultérieures avec Vanke, a déclaré l’une des sources.

Ces sources ont souhaité garder l’anonymat en raison du caractère sensible de cette affaire.

Les autorités de régulation financière chinoises et Vanke n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Ces directives soulignent l’ampleur des efforts déployés par la Chine pour éviter un défaut de paiement de Vanke, alors que l’on craint qu’une réaction en chaîne provoquée par un tel événement ne menace la stabilité du système financier.

Vanke, qui a obtenu cette année l’accord des banques pour reporter le paiement des intérêts , dispose d’un actif total de près de 1 000 milliards de yuans (soit 149,31 milliards de dollars).

C’est l’un des rares promoteurs immobiliers chinois en difficulté à avoir évité un défaut de paiement officiel dans un contexte de ralentissement prolongé du marché immobilier.

Grâce à l’aide financière de son actionnaire majoritaire public, Shenzhen Metro, il a pu reporter une partie du remboursement de ses obligations en yuan afin d’éviter les défauts de paiement.

PERTE RECORD EN 2025 DANS UN CONTEXTE DE FAIBLES VENTES

Vanke a enregistré une perte record de 88,6 milliards de yuans en 2025 en raison de la faiblesse des ventes, qui a érodé sa trésorerie.

Les autorités financières souhaitent éviter un “événement à risque” chez un promoteur immobilier si étroitement lié à un actionnaire public, compte tenu des répercussions que cela pourrait avoir sur la confiance du marché, a déclaré l’une des sources.

En règle générale, les banques intensifient leurs efforts de recouvrement ou exigent des garanties supplémentaires dès qu’un prêt est classé comme non performant, ce qui accentue la pression sur l’emprunteur.

Le secteur immobilier chinois, autrefois moteur clé de la croissance, a sombré dans une récession après qu'une campagne gouvernementale visant à freiner le recours massif à l'emprunt par les promoteurs a entraîné une crise de liquidité.

Plus de cinq ans après le début de la crise, les prix de l’immobilier continuent de baisser, les investissements immobiliers ne cessent de chuter et une reprise durable reste difficile à envisager.

Les récentes mesures prises par Pékin pour freiner les des préventes de logements inachevés, destinées à restaurer la confiance des acheteurs, n’ont pour l’instant guère contribué à faire remonter les prix de l’immobilier.

Fin juin, la dette totale de Vanke s’élevait à 351 milliards de yuans, les prêts bancaires représentant 72 %, les obligations 7 % et les autres emprunts, y compris ceux accordés par Shenzhen Metro, 21 %, a indiqué le promoteur immobilier dans un rapport intermédiaire publié en août.

Shenzhen Metro a accordé une ligne de crédit de 22 milliards de yuans à Vanke l’année dernière et lui a octroyé de nouveaux prêts cette année.

La perte nette de Vanke s’est creusée pour atteindre 14,95 milliards de yuans au cours des six premiers mois de l’année, tandis que son chiffre d’affaires a chuté de 33 % par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 70,2 milliards de yuans.

(1 $ = 6,6976 yuans renminbi)