La Chine défend sa politique concernant le yuan alors que l'Europe intensifie ses pressions au sujet de l'excédent commercial

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* La Chine nie avoir déprécié le yuan pour obtenir un avantage commercial

* Le commissaire européen au commerce à Pékin pour tenter de réduire le déficit commercial

* La Chine affirme que le marché joue un rôle déterminant dans la fixation des taux de change

(Ajout de détails, de citations et de contexte)

par Yukun Zhang et Kevin Yao

La Chine a riposté jeudi aux critiques étrangères concernant sa politique de change, affirmant qu'elle n'avait jamais cherché à déprécier sa monnaie à des fins de compétitivité, alors que les décideurs politiques européens réclament un yuan plus fort pour aider à freiner l'excédent commercial record de la Chine et la flambée de ses exportations.

Alors que l’excédent commercial chinois ne cesse de gonfler, les dirigeants européens ont intensifié leurs appels en faveur d’un yuan plus fort, craignant un "China Shock 2.0" provoqué par une nouvelle vague d’exportations chinoises.

Dans une longue déclaration de politique générale, la Banque populaire de Chine (PBOC) a rejeté les allégations selon lesquelles la Chine maintiendrait le yuan artificiellement faible pour obtenir un avantage commercial, alors que le commissaire européen au commerce, Maros Sefcovic, se trouve à Pékin pour discuter de la réduction du déficit commercial de l’Union européenne avec la Chine.

« La Chine n’a ni besoin ni l’intention d’obtenir un avantage concurrentiel commercial par le biais d’une dépréciation du taux de change, et ne s’est jamais livrée à une dépréciation compétitive de sa monnaie », a déclaré la banque centrale.

« Attribuer la baisse de la compétitivité industrielle nationale, l’affaiblissement de la discipline budgétaire et financière ainsi que des problèmes structurels complexes uniquement aux taux de change d’autres pays revient à se soustraire à sa propre responsabilité de procéder aux ajustements nécessaires. »

La Chine a enregistré un excédent commercial record de près de 1 200 milliards de dollars en 2025, soit environ 6 % du PIB, et les analystes s’attendent à ce que les exportations de produits liés à l’IA et d’autres technologies de pointe contribuent à maintenir cet excédent à un niveau élevé cette année.

La puissance commerciale de la Chine découle de la compétitivité mondiale de ses industries, a déclaré la banque centrale, faisant valoir que les pays affichant d’importants excédents commerciaux ont toujours été, historiquement, ceux dotés de secteurs manufacturiers solides.

En juin, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a exhorté les dirigeants mondiaux à aborder la sous-évaluation de la monnaie chinoise comme l’un des aspects des déséquilibres qui mettent en péril l’économie mondiale. L’Union européenne s’inquiète de son déséquilibre commercial avec la Chine, qui a atteint 360,6 milliards d'euros (404 milliards de dollars) en 2025, selon les données de l’UE, soit une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré que le yuan était sous-évalué de 25 % à 30 % et a appelé à un dialogue avec la Chine sur la politique monétaire.

Goldman Sachs a déclaré en août que le yuan était sous-évalué d’au moins 20 % selon certains de ses modèles d’évaluation, arguant qu’une monnaie plus forte contribuerait à réduire les excédents commerciaux et courants démesurés de la Chine et à atténuer la pression protectionniste exercée par ses partenaires commerciaux.

La Banque populaire de Chine (PBOC) a déclaré que les taux de change reflétaient de multiples facteurs économiques et financiers, rejetant les affirmations selon lesquelles des estimations isolées issues de modèles prouveraient que le yuan est sous-évalué.

LA CHINE AFFIRME QUE LE MARCHÉ JOUE UN RÔLE DÉCISIF

Le yuan s’est apprécié d’environ 4 % face au dollar cette année, malgré un écart de rendement croissant entre les États-Unis et la Chine.

La PBOC a indiqué que le yuan s’était apprécié d’environ 23 % face au dollar depuis la réforme du taux de change menée par la Chine en 2005, passant de 8,27 yuans pour un dollar à environ 6,7 yuans actuellement.

Elle a averti que les perspectives du yuan restaient incertaines, des forces tant à la hausse qu’à la baisse influençant son évolution.

La Chine laisse le marché jouer un rôle déterminant dans la formation des taux de change,a déclaré la banque centrale, ajoutant qu’elle ne fixait pas d’objectifs de taux de change ni n’intervenait sur les tendances à long terme des taux de change.

« La Banque populaire de Chine ne fixe pas d’objectif de taux de change, n’intervient pas dans la tendance à long terme du taux de change et maintient la flexibilité du taux de change ainsi que sa fluctuation dans les deux sens », a-telle déclaré.

La Chine communiquera des données supplémentaires relatives aux changes au Fonds monétaire international à partir de 2027, a indiqué la banque centrale.

La PBOC a indiqué que la Chine poursuivrait un modèle de croissance tiré par la demande intérieure dans le cadre de son plan 2026-2030, en stimulant la consommation, en développant les investissements efficaces et en approfondissant l’ouverture de haut niveau, tout en renforçant l’économie nationale et en contribuant à une économie mondiale plus équilibrée.

(1 dollar = 0,8937 euro)